H&M不僅遭大陸電商全面下架 還從地圖上消失了...

瑞典快時尚品牌H&M表示將抵制新疆產品，惹怒大陸官方與民眾，不僅其產品在大陸電商平台遭全面下架。在上海擁有數十家門店的H&M，24日晚間也從大陸網路地圖上「被消失」了。

共青團中央24日下午點名H&M，痛斥其「吃飯砸鍋！一邊抵制新疆棉花，一邊還想在中國賺錢？」

這是因為H&M日前在官網發布一則「關於盡職調查的聲明」，以新疆維吾爾自治區存在「強迫勞動」為由，宣布將停止使用新疆生產的棉花。

由於目前大陸與歐美各國正因新疆人權問題相互展開制裁與反制裁行動，H&M此時發表這份聲明引爆大陸強烈怒火。

央視新聞指責H&M「偽善」，「在中國賺個盆滿缽溢，卻中傷中國、肆意栽贓，這種企業毫無基本商業倫理，逾越底線。」

央視新聞還表示，「國家主權不容侵犯，中國事務豈容說三道四？如此行為，只會換來中國消費者『自衛』，用腳投票，用抵制教訓不守規矩的企業！」

新華網也批評H&M「把赤裸裸的謊言當做真相，侵害中國人民的利益，還想賺中國人民的錢，任何品牌、任何企業都休想做這樣的白日夢！」

淘寶、京東、拼多多等電商平台，24日迅速下架H&M所有產品。此之，H&M實體門店，24日晚間在百度地圖也全面「被消失」。

H&M於2007年4月正式進入大陸市場，在上海開出第一家門店。H&M目前在上海擁有數十家門店，但24日晚間在百度地圖上，已經完全搜不到任何訊息，H&M在大陸市場似乎已經遭到全面封殺。 H&M因宣布停止使用新疆生產的棉花，遭共青團中央痛斥「吃飯砸鍋」

。（取自共青團中央微信帳號）