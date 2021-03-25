大陸首屆消博會 百款新品首發

首屆中國國際消費品博覽會將於5月7日至10日在海南舉辦。該博覽會預計將成為亞太地區規模最大的精品展，將有上百款新品在消博會上首發首秀。海南省常務副省長沈丹陽表示，瑞士將擔任首屆消博會的主賓國，而法國化妝品牌歐萊雅集團、英國精品Burberry，和美國電動車特斯拉等國際品牌都有參展。

中新社報導，沈丹陽在當天北京舉行的記者會上，作上述表示。他指出，首屆消博會招展工作已經結束，展覽總面積8萬平方公尺，其中國際展區6萬平方公尺，分為時尚生活、珠寶鑽石、高端食品保健品、旅居生活和綜合服務五大專業展區，參展企業630家，參展品牌1165個，來自69個國別和地區，瑞士將擔任首屆消博會主賓國。大陸國內參展企業超過800家，參展品牌超過1000個。

歐萊雅、資生堂、強生、戴爾科技、費伯奇珠寶等品牌將在消博會期間發布上百款新品，涵蓋服飾箱包、美妝用品、食品酒飲、珠寶鑽石、遊艇汽車等20餘個品類。民眾可在展館內買到最新款商品，且購買金額不占用離島免稅的10萬元人民幣額度。

沈丹陽表示，目前大陸國內採購商報名數量每日激增，預計展會期間專業採購商和各省專業客商將超過一萬人，觀眾超過20萬人次。

沈丹陽強調，要把消博會打造為「海南自貿港」建設的標誌性工程。此外，他還透露，海南正同時籌劃在海口市建設「全球消費精品中心」項目，為國內外消費精品提供常年展示交易平台，滿足全球消費精品企業和品牌參展交易的需求。

大陸商務部副部長王炳南表示，有關機構研究顯示，展覽業對經濟增長的綜合拉動系數平均達1:9。消博會作為大陸國家級展會，將產生消費外溢效益和乘數效應，有效帶動和拓展相關產業的消費需求，有助於促進形成強大國內市場，也有利於促進內外需、進出口協調發展。