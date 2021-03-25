餐飲回暖 海底撈轉虧為盈

大陸連鎖火鍋品牌海底撈23日晚間公布去年業績，財報顯示，去年全年，海底撈實現收入286億（人民幣，下同），年增7.8%，而隨著疫情好轉，餐飲業經營回暖，海底撈業績轉虧為盈，去年全年淨利潤3.09億元，不過相較2019年仍下滑86.8%，少賺20.36億元。

每日經濟新聞報導，財報顯示，海底撈餐廳網絡拓展是該公司整體收入增長的主要動力，截至去年年底，海底撈餐廳數為1298家，較上年同期的768家增加了530家。去年全年，該公司新開業544家門店（平均每天新開1.49家），全球門店網絡增加至1298家，其中1205家位於中國大陸地區，93家位於大陸以外地區。

海底撈的餐廳作為主要收入來源，去年實現收入274.34億，占總收入比重95.9%，這部分收入增長7.2%，主要是由於業務的擴張。

不過，海底撈外賣業務成長幅度較大。去年，海底撈外賣業務收入7.18億，增長60%，主要由於外賣訂單數量的上升，營收占比也從1.7%上升到2.5%。

海底撈門店去年翻桌率一天3.5次，尤其去年下半年的平均翻桌率已回升至2019年同期的75%以上。然而，值得注意的是，顧客人均消費價格也跟著從105.2元漲到110.1元。去年，海底撈餐廳服務超過2.5億人次顧客，會員超過7100萬人。

去年，海底撈員工總數突破13萬人，自去年第三季開始，海底撈全面提高餐廳一線員工基本薪資標準，包括計件薪資單價及員工底薪標準。根據大陸不同城市狀況，基本薪資標準調整為每月增加200到1600元不等。

股價方面，去年海底撈一路上漲，到今年2月16日曾達85.8港元的高點，市值也達到4547億港元，但之後海底撈股價便一路走低，截至3月23日已經跌到53.4港元，總市值較最高點時蒸發1716.8億港元，為2830.2億港元。

不過，早在3月1日，海底撈就已給投資者打過「預防針」，預告該公司去年淨利潤年降約90%，該公司解釋是因防疫措施對消費場所實施的限制，對集團營運造成重大影響，這個消息還曾登上微博熱搜。