全球金融中心 上海蟬聯第3

近日，全球金融中心指數（GFCI）顯示，上海蟬聯全球第三，與排名第二的倫敦僅有1分之差。中歐陸家嘴國際金融研究院副院長劉功潤表示，這反映出上海國際金融中心能級持續穩步提升，基礎更為牢固，上海國際金融中心建設在全球金融中心影響力版圖中，實力得到進一步的認同。

中新社報導，劉功潤表示，「滬港通」、「滬倫通」、「債券通」及黃金國際板等通過上海國際金融中心啟動，上海這一國際金融樞紐的持續對外開放舉措，讓全球投資者對中國大陸金融市場更具信心。

中歐國際工商學院金融與會計學教授芮萌表示，金融科技方面，上海在此次排名中位列全球第二，成最大亮點；綠色金融方面，「碳中和」綠色債券成目前市場上發行規模最大的專項碳中和債；同時，人民幣資產方面上海也在發力，要成為人民幣全球資產配置中心，需要打造金融基礎設施，需完善相關的法律法規，這些都是上海建設國際金融中心的亮點。

金融科技如何助力上海國際金融中心建設？「像區塊鏈、電子貨幣等方面，在上海可以先行先試。同時，一些科技的應用，如AI技術等，可以率先用到資產管理和智能投顧等方面，這些是上海正在嘗試的科技金融創新。」芮萌指出。

「上海著力打造金融科技中心和全球資管中心，我們成立了智能投研技術聯盟，就是希望能够推動金融科技中心與全球資管中心的融合發展。」浦東改革與發展研究院金融研究室主任劉斌說，未來的資產管理需要技術的支撐，如何利用大數據、人工智能、區塊鏈、5G等新技術推動資管科技的發展，是未來全球資產管理中心的核心。