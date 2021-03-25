政策調控持續 炒房客4大利空

從年初開始的調控風暴未見停歇，大陸樓市可能還面對經濟周期切換帶來的波動。多重因素疊加，近期樓市，特別是炒房客將迎來四大利空。

中新社報導，四大利空之一是，多地「圍剿」經營貸違規流入樓市。一線城市幾乎同步行動。北上廣深四城全面排查轄區內銀行機構，防止經營性貸款等信貸資金違規流入房地產市場。

其二，學區房熱受到政策打擊。學區房歷來是大陸樓市炒作的重點之一。近期，上海發布教育新政，從2022年開始，上海名校高中50%-65%的入學名額，將公平地分配給各個區或學校。去年北京西城區也推出「多校劃片」等政策。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，近期各地推出的諸如：「多校劃片」、「名額均分」、「大學區制」、「公民同招」等政策，共同特點就是學校間、學生間競爭愈來愈激烈，開始拚成績了，學區房作用就降低了。他認為，一直高燒不退的學位房，「降溫」模式已開啟。

其三，調控深入二手房領域。深圳發布3595個住宅小區二手住房成交參考價格，成都也在近期發布的樓市新政中，提出「建立二手住房成交參考價格發布機制」。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，過去調控主要以新房為主，通過限制土地、新房價格來影響市場預期，但對二手房市場缺乏有效調控工具。近期調控出現向二手房市場轉移趨勢。

許小樂指出，從深圳開始，通過二手房官方指導價方式，引導消費者、銀行理性評估房屋價值，能够將房價漲幅控制在一定合理區間。

其四，多國開啟加息周期，流動性拐點或出現。多位經濟學家預測，對全球大多數國家而言，新一輪加息周期或將開啟。

大陸經濟學家任澤平稍早時表示：「我們可能正站在流動性的周期性拐點上。」他認為，2021年一季度前後，隨著經濟復甦的頂部區間正在到來，通脹預期抬頭，貨幣政策回歸正常化，信用政策結構性收緊，將迎來廣義流動性的周期性拐點。流動性拐點一旦出現，或將對樓市帶來直接影響。