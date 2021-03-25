空氣賣錢 內蒙林業碳匯新經濟

「空氣能賣錢」。2014年，內蒙古大興安嶺挑選人員赴深圳進行「林業碳匯」知識培訓，帶回新經濟。「通過第三方核證林木生長量，按一定標準核算吸收多少二氧化碳，釋放多少氧氣，簽發的減排就可以進行交易了。」當年參加培訓的根河林業局營林科副科長龐洪斌現今是碳匯經濟的行家。

中新社報導，2016年，大陸國家發改委對根河林業局CCER碳匯造林項目立項，意味著200多萬噸的減排量已放在碳交易市場門口。

地處中國大陸最北端的內蒙大興安嶺是大陸目前保持最好、面積最大的集中連片國有林區，生態功能區總面積10.67萬平方公里。按照每生長1立方公尺林木平均吸收固定約1.8噸二氧化碳計算，當地森林的碳儲總量約18.9億噸。

2018年，內蒙森工集團在大陸首次提出碳匯項目管理數據庫的概念，填補林區自主開發森林經營碳匯項目的空白。

烏爾旗漢林業局第一個成立碳匯辦，碳匯辦主任吳海波去年冬天以來在逾-40℃的林子裡樹幹上標註GPS定位點和選項設計的標誌。

除了根河林業局和烏爾旗漢林業局，克一河、綽爾、金河、滿歸4個林業局也被劃入「林業碳匯」的試點局，7年來共開發儲備國際國內標準林業碳匯項目9項，總面積15.6萬公頃，項目計入年限從20到60年不等，預計總減排量4800多萬噸二氧化碳當量。

隨著碳交易市場的逐步完善，未來將有鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙、電力和航空8個重點高耗能行業被納入控排履約範圍，中國大陸溫室氣體自願減排交易也將迎來迅猛發展。

內蒙森工集團大興安嶺碳匯科技公司2021年第一季度成績單中顯示，26萬噸國際核證碳減排標準（VCS）產品在內蒙古環境能源交易所進行掛牌銷售，銷售額預期300萬元人民幣；投資開發的3個VCS項目，每個約100萬畝，預計年內順利通過備案，獲得首期減排量簽發。