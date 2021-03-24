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H&M因人權問題拒用新疆棉花 陸民憤怒撻伐、電商下架

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
瑞典服裝品牌H&M因新疆人權問題不與新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原物料，此舉引發大陸憤怒。（圖／取自鳳凰網）
瑞典服裝品牌H&M因新疆人權問題不與新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原物料，此舉引發大陸憤怒。（圖／取自鳳凰網）

瑞典服裝品牌H&M最近發表聲明，稱關注新疆維吾爾自治區少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」，不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原物料，此舉引發大陸民眾不滿和撻伐，而淘寶、京東、拼多多等大陸電商平台也響應下架H&M相關產品。

北京晚報報導，聲明指出，H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體報導深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控。

H&M集團表示，「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原物料。」

這個消息引發了大陸民眾不滿。中共共青團中央點名，稱其「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想！」之後也迅速登上微博熱搜，遭到眾多大陸網友撻伐。

而與H&M有商業合作的大陸藝人黃軒、宋茜等也紛紛表示與H&M解除合作。

同時，淘寶、京東、拼多多等大陸電商平台24日下架H&M相關產品。淘寶APP最新搜尋結果顯示，所有「H&M」和「HM」搜尋均無結果。

對此，H&M中國立刻發表聲明滅火。聲明表示，H&M集團並不代表任何政治立場。H&M集團透過全球認證的第三方採購可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取可持續發展的種植方式來種植棉花，集團並不直接從任何供應商處採購棉花。H&M集團一如既往地尊重中國消費者，「我們致力於在中國的長期投入與發展」，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。

公開資料顯示，H&M於1947年在瑞典成立，主要銷售服裝和化妝品，2007年正式進入大陸市場。H&M官網資料顯示，其去年淨銷售額為1870億瑞典克朗，在74個市場中共開設約5千間店鋪。

H&M 新疆 人權

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