陸取消港口建設費 減徵民航基金

大陸財政部24日公布，取消港口建設費、調整民航發展基金。財政部表示，希望以此進一步降低企業成本，優化營商環境。

中新社報導，自2021年1月1日起取消港口建設費。以前年度欠繳的港口建設費，相關執收單位應當足額徵收及時清算，並按照財政部門規定的渠道全額上繳大陸國庫。

自2021年4月1日起，將航空公司應繳納民航發展基金的徵收標準，在按照「財政部關於調整部分政府性基金有關政策的通知」降低50%的基礎上，再降低20%。降低後，根據最大起飛全重以及航線類別，航空公司民航發展基金徵收標準從每公里0.3元到每公里1.84元人民幣不等。

同日，大陸財政部、大陸國家稅務總局還發布公告，自2021年1月1日起至2023年12月31日，對邊銷茶生產企業銷售自產的邊銷茶及經銷企業銷售的邊銷茶免徵增值稅。邊銷茶是指，以黑毛茶、老青茶、紅茶末、綠茶為主要原料，經過發酵、蒸製、加壓或者壓碎、炒製，專門銷往邊疆少數民族地區的緊壓茶。

公告所列邊銷茶生產企業包括寧波赤岩峰茶業有限公司等63家企業。