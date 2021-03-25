13部門頒新政 力挺製造服務業

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

大陸國家發改委等13部門23日發布新政，要求拓寬製造服務業融資管道，支持企業上市、推進製造業智慧供應鏈體系、發展智慧製造等，力爭到2025年，重點領域製造服務業專業化、標準化、品牌化、數位化、國際化發展水準明顯提升，形成一批特色鮮明、優勢突出的製造服務業集聚區和示範企業。

證券時報報導，大陸國家發改委等13部門發布「關於加快推動製造服務業高質量發展的意見」，力爭到2025年，製造服務業在提升製造業品質效益、創新能力、資源配置效率等方面的作用顯著增強。

意見要求拓寬融資管道，引導金融機構在合規、風險可控前提下，加強對製造服務業企業的融資支持，支持符合條件的製造服務業企業開展債券融資，擴大智慧財產權、合約能源管理未來收益權等無形資產質押融資規模；逐步發展大型設備、公用設施、生產線等領域的設備租賃和融資租賃服務；開發適合製造服務業特點的金融產品，鼓勵創投機構加大對製造服務業的資本投入，以及支持符合條件的製造服務業企業到主板、創業板及境外資本市場上市融資。

在推動製造業供應鏈創新應用方面，意見明確，健全製造業供應鏈服務體系，推進製造業智慧供應鏈體系，創新網絡和服務平台建設，推動製造業供應鏈向產業服務供應鏈轉型；推動感知技術在製造業供應鏈關鍵節點的應用，推進重點行業供應鏈體系智慧化；建立製造業供應鏈評價體系，形成重要資源和產品全球供應鏈風險預警系統，提升大陸製造業供應鏈全球影響力和競爭力。

在提高製造業生產效率方面，要利用5G、大數據、雲端運算、人工智慧、區塊鏈等新一代資訊技術，發展智慧製造，促進製造業發展模式和企業形態根本性變革；加快發展工業軟體、工業互聯網，培育共享製造、共享設計和共享數據平台，推動製造業實現資源高效利用和價值共享。

資本市場

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