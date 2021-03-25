前海啟動商貿物流小鎮建設

深圳市前海管理局日前正式啟動深港商貿物流小鎮建設。

新華社報導，前海深港商貿物流小鎮是前海規劃建設的六大產業小鎮之一，旨在助力香港商貿零售業拓展新空間，推動香港物流企業開拓大陸市場。小鎮總面積8.61萬平方公尺，位於前海深港合作區媽灣片區十九單元，與媽灣港、前海綜合保稅區毗鄰。

前海深港商貿物流小鎮重點吸引五類入駐對象：一是港資企業或香港行業協會、商會等機構；二是雇用不少於10名香港居民（或員工占比達25%）的企業；三是專門服務港資企業與香港居民的企業或機構；四是香港居民個體工商戶；五是其他經前海管理局批准的重點商貿物流企業等。

啟動儀式上，作為首批產業合作重點項目，利豐、中外運、嘉里、中免國際、東方嘉盛、越海供應鏈、和正集團等深港商貿物流企業與前海蛇口自貿投資發展有限公司簽署了項目入駐小鎮意向書，大陸貿促會、深圳物流與供應鏈協會等合作機構簽署了合作意向書。