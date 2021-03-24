小米2020年獲利559億元 年增12.8%

小米集團今（24）日發布財報，去年獲利人民幣130億元（約新台幣559億元），年增12.8%；全球智慧手機去年出貨量1.46億支，年增17.5%。

第一財經報導，小米財報顯示，去年營收達人民幣2,459億元（約新台幣1兆元），年增19.4%；其中，小米境外市場營收人民幣1,224億元，年增34.1%，占總營收49.8%。

去年第4季營收達人民幣705億元（約新台幣3031億元），年增24.8%；獲利人民幣32億元（約新台幣億元137億元），年增36.7%。

手機業務方面，小米集團表示，去年全球手機業務營收人民幣1,522億元，年增24.6%。據Canalys統計，去年小米智慧手機出貨量逆勢增逾2,400萬台，成為全球智慧手機出貨量年增最多的智能手機廠商。

去年第4季智慧手機營收達人民幣426億元，年增38.4%。全球智慧手機出貨量為4,230萬台，年增29.7%。當季小米全球手機出貨量穩居第三名。

小米集團在IoT與生活消費產品部分，去年全年營收達人民幣674億元，年增8.6%；第4季營收達人民幣211億元，年增8.0%。

網路業務方面，去年營收人民幣238億元，年增19.7%。其中，在去年第4季，網路業務營收人民幣62億元，年增8.4%。

同日，小米集團宣布與ZIMI INTERNATIONAL INCORPORATION（簡稱「紫米公司」）簽訂協議，將以2.05億美元收購紫米公司50.09%的股份。由於小米已經擁有紫米公司49.91%的股權，收購後，紫米公司將成為小米的全資子公司。

小米董事認為，紫米公司在電源以及多項IoT領域具備技術和研發能力，能夠提高小米在5G+AIoT領域的技術競爭力，實現產品電源標準化以節約成本。另外，紫米公司在多項IoT領域具有優秀的技術研發能力，和出色的行業資源與運營經驗，能夠同時提升本公司未來生態鏈產品的競爭力。

此外，小米傳出計畫在南韓推出多款中端智慧手機產品，提高在當地的市占率。外界認為，小米新產品正是劍指LG產品。小米股價昨收港幣25元，下跌2.5%。