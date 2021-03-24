半導體優勢「兵家必爭」 台灣會引入大陸人才嗎？

隨着高科技持續發展，未來各產業與各國的重點無疑是關於人才的競逐。同樣的，人才缺口也是台灣企業口中「五缺」（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）的重中之重。特別是近期備受國際矚目的半導體行業，如果台灣要能持續保持產業的競爭優勢，就必須有源源不絕的人才投入。

另一方面，中國大陸歷經美國在科技上各種「卡脖子」之後，正加大力道引進與培育人才，其中台灣半導體人才更是重點對象，比如近期爆出的陸資智鈊科技有限公司與芯道互聯有限公司，通過共同投資新創公司的方式，在台私設大型研發中心，為母公司「比特中國」研發 AI 晶片，據聞這三年來被挖角的人才已有數百名。

也因此，當中國大陸提出十四五規劃，提出在半導體等尖端領域「強化國家戰略力量」時，台灣智庫「中華經濟研究院」（中經院）學者劉孟俊便提醒「兩岸是人才的競爭，不是錢的競爭」，提醒台灣要慎防人才被挖角的問題。

對於各方對人才的迫切需求與呼籲，台灣行政院院會早先於2020年11月通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》草案（以下簡稱《新創條例》），並於當地時間3月22日經台灣立法院審查通過。該草案的用意在於，可讓研究頂尖的國立大學與研發領先的企業合作設立研究學院，藉此培養高端人才，並初步鎖定「國家重點領域」為半導體、AI、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等產業。

首先，「半導體學院」的概念並非新鮮事，如陽明交大在2015年時便已設置「國際半導體產業學院」，當時便是由官方與企業合作辦學，面向國際招攬並培育人才。而今日再新辦一所學院，是否能有更全面的突破？比如針對基礎科學研究下功夫、而不是像過往一樣強調技術學習。對於種種質疑，台灣官方應該有長遠視野，才能跳脱民間所質疑的，「人才只為部分企業服務」的惡名。

其次，就招生層面而言，一個尖鋭的問題是，假如成立了半導體學院，是否會面向國際？照理說，真正良好的人才孵育基地是廣納英才，不論其來自何方，集聚世界各地優秀學子與師資來台灣學習，在這前提下，當然也包括大陸學生。特別是大陸理工科學生的學習能力十分強大，正常來說應是爭取的對象之一。

但是，陸生到台灣學習現在成了敏感議題，先撇除陸生目前受限於兩岸關係無法赴台就讀的問題，就算兩岸教育界恢復互動，可以想象到的是，「陸生來台學習竊取半導體知識」、「陸生搶佔台生資源」等說法又會成為台灣立法院問政與輿論的熱點。

再者，培育人才不光是教育部門的施力，社會安全、勞動保障等環境的建置也是重點，需要各個點都進行妥善布建，才能吸引人才來台灣就學、甚至留在台灣發展。就如台灣喜歡引用以美國矽谷經驗作為新創參考，應該注意到美國是如何吸引人才、並在人才上進行投資。

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文章授權轉載自《香港01》