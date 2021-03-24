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港澳復必泰疫苗現瑕疵 中國合製商復星股價大跌

中央社 / 上海24日電
上海復星醫藥今天在陸股和港股的股價，分別大跌5.78%和4.83%作收。 路透社
上海復星醫藥今天在陸股和港股的股價，分別大跌5.78%和4.83%作收。 路透社

香港及澳門政府因包裝瑕疵暫停施打「復必泰」（BNT162b2）疫苗。合作生產這款疫苗的上海復星醫藥今天在陸股和港股的股價，分別大跌5.78%和4.83%作收。

復星表示，公司將調查原因，但聲稱事件對公司的生產經營影響不大。

香港和澳門政府今早宣布，接獲復星實業（香港）有限公司通知，該公司和德國BioNTech合作生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗「復必泰」藥瓶封蓋有包裝瑕疵，暫停接種。

路透社報導，上海復星醫藥24日下午在上海證券交易所發布公告，指復星向港澳供應的「復必泰」疫苗共有「210102」和「210104」兩批次。復星於23日晚間接獲BioNTech通知，指「210102」批次的疫苗有少量藥瓶封蓋出現瑕疵。

復星已通報港澳暫停上述批次疫苗的施打，而「210104」批次也將封存。

復星表示，目前沒有證據表明相關批次的產品存在風險，但會以調查結果為準。公告則指，是出於對產品安全負責的態度，做出這項決定。

復星也表示，預計事件不會對公司的生產經營造成重大影響。

即便如此，消息傳出後，復星醫藥今天在陸股和港股都應聲大跌。截至收盤，復星醫藥股價在滬股重挫5.78%；在港股也大跌4.83%。

復星於2020年宣布和BioNTech達成協議，BioNTech授權復星在中國、港澳及台灣獨家開發、商業化COVID-19疫苗產品。

疫苗 上海 港股

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