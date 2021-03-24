上市不到三個月 陸產特斯拉Model Y漲價逾3萬

特斯拉副總裁陶琳24日宣布，Model Y價格上調人民幣8,000元（約新台幣3萬4,000元），即日生效，已訂購客戶不受此次調價影響。

澎湃新聞報導，特斯拉中國官網顯示，目前大陸國產Model Y長續航版售價人民幣34.79萬元，Performance 高性能版本售價為37.79萬元。

特斯拉中國並未說明漲價的具體原因。值得注意的是，這是大陸國產特斯拉車型第一次漲價。特斯拉美國Model Y雙電機長續航版依然維持4.99萬美元的價格。

Model Y今年1月1日開放大陸國產版預訂，特斯拉官網的訂單頁面一度癱瘓。特斯拉客戶支持官方微博當日發布微博稱，官網訂單頁面由於訪問量激增，可能暫時無法刷新。此後，特斯拉大陸國產Model Y訂單破10萬的消息開始在網上流傳。正式開賣僅6天，大陸國產的Model Y長續航版預計交付日期已變為今年第二季。