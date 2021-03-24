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陸房企華夏幸福新增575億債務逾期 仍承諾「不逃廢債」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華夏幸福23日公告，近期公司及旗下子公司新增未能如期償還的債務本息金額人民幣129.83億元，含銀行貸款、信託貸款等債務形式。（圖／取自新浪微博）
華夏幸福23日公告，近期公司及旗下子公司新增未能如期償還的債務本息金額人民幣129.83億元，含銀行貸款、信託貸款等債務形式。（圖／取自新浪微博）

面臨暴雷危機的大陸房地產商華夏幸福23日公告指出，因公司流動性出現階段性緊張，近期公司及旗下子公司新增未能如期償還的債務本息金額人民幣129.83億（約新台幣575.14億），含銀行貸款、信託貸款等債務形式，其中包括應於24日償還的債務人民幣32.23億元，但華夏幸福繼續強調「不逃廢債」化解債務風險。

路透報導，公告並指出，截至目前，華夏幸福計未能如期償還債務本息合計人民幣323.84億，目前該公司正在與上述逾期涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。

該公司表示，公司流動性階段性緊張導致的債務未能如期償還，對公司融資產生較大影響，目前在地方政府的指導和支持下公司正盡快開展綜合性的風險化解方案制定工作。同時金融機構債權人委員會也在積極協調推進公司債務展期事宜，為綜合化解方案的制定和執行爭取必要時間。

公告強調，以「不逃廢債」為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險。

華夏幸福3月上旬曾公告指出，新增未能如期償還本息金額人民幣83.82億，其中包括已披露的人民幣70.28億元債券及債務融資工具產品。

上海清算所23日表示，當天是「20華夏幸福MTN001」債券的付息日，截至當日結束，仍未收到華夏幸福支付的付息資金，暫無法代理發行人進行本期債券的付息工作。

之前「20華夏幸福MTN001」和「20華夏幸福MTN002」兩期中票觸發交叉保護條款，持有人會議未能形成豁免決議，上述中票於19日提前到期；公司指出，正積極與主承銷商和債委會溝通，推進展期工作安排，兩期中票的發行量分別為人民幣10億和5億元。

債務 人民幣

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