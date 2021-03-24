美元指數走高 在岸、離岸人民幣兌美元雙雙跌破6.52

在美元指數走高的影響下，人民幣兌美元中間價、即期匯率和離岸人民幣兌美元匯率24日全部跌破6.52關口。

中國外匯交易中心24日發布，人民幣兌美元中間價報6.5228，貶值192個基點。

在中間價走低的帶動下，人民幣兌美元即期匯率24日以6.5180開盤後，迅速跌破6.52關口，最低貶值至6.5263，較23日官方收盤價一度下跌超過150個基點。

第一財經報導，年初以來美債利率不斷走高，美元指數近期大幅反彈，年內累計反彈2.42%，中期看空美元的預期開始動搖。

上海某國有行外匯交易員表示，市場還是看多美元的，但從現在客盤結售匯來看，還沒對人民幣即期匯率產生大的影響，短期還是會在根據美元指數波動。

國泰君安研究所固收首席分析師覃漢分析，美國經濟有望從拖後腿變成領頭羊，美國聯準會緊縮的提前定價，加上全球風險偏好的打壓，促成近期反彈。從交易的角度來看，做空美元的投機頭寸正在動搖，而做空美債的投機頭寸開始加碼，美元指數短期內仍有向上空間。

他認為，中期來看，美元指數貶值趨勢是否徹底逆轉，取決於聯準會是否轉向收緊。從過往經驗來看，當聯準會比其他央行收緊貨幣的意願更早、更強的時候，美元指數都將會出現一波強勢反彈。

中國銀行研究院認為，未來一段時間，預計人民幣兌美元匯率將保持平穩，既難有明顯貶值，又難有明顯升值。

一是大陸經濟基本面向好。大陸經濟仍處於加速復甦階段，預計經濟增速將回歸至正常區間，這為人民幣匯率的穩健運行奠定良好基礎。二是未來中美利差將保持穩定。雖然美國通膨預期升溫，中美利差有所收窄，但從歷史來看，中美利差依舊處於高點，大陸資本市場吸引力仍然較大，資本流動整體將保持均衡態勢。