快訊

我AZ疫苗不良事件累計共4人 陳時中接種處「壓了有點痛」

境外+2 印尼籍女學生當地確診 持陰性報告來台卻復陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳馬化騰密會反壟斷官員

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
騰訊控股市值高達7,760億美元，是香港市值最高的個股。中新社資料照片
騰訊控股市值高達7,760億美元，是香港市值最高的個股。中新社資料照片

路透援引兩位知情人士指出，大陸最大的社交媒體和影音遊戲公司騰訊控股創辦人馬化騰，本月會見反壟斷監管機構的官員，討論該公司的合規事宜。

報導稱，這次會面是最具體的跡象，顯示大陸去年年底開始的前所未有的反壟斷行動，可能很快盯上其他互聯網大咖。馬雲旗下的阿里巴巴商業帝國去年首當其衝。

上述兩位人士和另一位直接了解此事的人士表示，預計騰訊是下一個面臨更嚴格的反壟斷監管調查的公司。騰訊的微信即時通信和移動支付應用程式，在大陸十分普及。

騰訊周三將公布財報。分析師預計騰訊去年第四季利潤增長42%，儘管投資人將重點關注監管方面的動態。

知情人士說，馬化騰本月在北京參加兩會，並在上上周拜訪大陸國家市場監督管理總局辦公室。馬化騰是騰訊總部所在地廣東省的人大代表，據稱，他要求與大陸國家市場監管總局副局長甘霖和其他高官員會晤。

一位消息人士稱，雙方在會談中討論騰訊控股如何能夠更好地遵守反壟斷監管規定。騰訊控股市值為7,760億美元，是香港市值最高的個股。另一位消息人士稱，大陸國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國也參加了會議，他對騰訊控股的部分業務動作表達擔憂，並要求騰訊控股遵守反壟斷規定。

據稱，大陸國家市場監督管理總局正在收集資訊並調查微信的壟斷做法，以及這個應用如何破壞公平競爭和擠出較小對手。至於大陸國家市場監督管理總局官員是否向騰訊高管指出該公司未遵守反壟斷規定的具體案例，目前還不清楚。

微信 北京 廣東

延伸閱讀

騰訊動畫《王牌御史》竟有遛小熊維尼畫面 中國網友：境內疑遭全網下架

反壟斷、防資本無序擴張 習近平：金融活動全納監管

打擊科技巨頭添新血？拜登傳提名反壟斷學者加入FTC

抖音29億播放量！「螞蟻呀嘿」AI變臉App暴紅 6天被下架

相關新聞

深圳充氣娃娃體驗館遭查封 店主：有存在必要

大陸首家矽膠（充氣）娃娃體驗館，深圳「愛愛樂」旗下兩間旗艦店日前遭查封。店主李博表示，這個行業有存在的必要，「希望有政策...

陸專家張文宏：疫苗接種率70%是底線 上不封頂

今日在武漢舉行的中國耐多藥結核病超短程方案研究啟動會上，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏談到，按照數學模型計算，需要...

陸推廣數位錢包 力道加大

大陸六大國有銀行─工、農、中、建、交、郵儲等，開始推廣數位人民幣「貨幣錢包」，民眾只需臨櫃申請，掃碼加入「白名單」，就可...

香港民主思路「一國兩制」指數民調 2017年以來新低

由香港行政會議成員湯家驊擔任召集人的智庫民主思路，星期一公布每年一次的一國兩制指數民意調查，結果顯示新一輪的指數是5.4...

美元指數走高 在岸、離岸人民幣兌美元雙雙跌破6.52

在美元指數走高的影響下，人民幣兌美元中間價、即期匯率和離岸人民幣兌美元匯率24日全部跌破6.52關口。

傳馬化騰密會反壟斷官員

路透援引兩位知情人士指出，大陸最大的社交媒體和影音遊戲公司騰訊控股創辦人馬化騰，本月會見反壟斷監管機構的官員，討論該公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。