傳馬化騰密會反壟斷官員

路透援引兩位知情人士指出，大陸最大的社交媒體和影音遊戲公司騰訊控股創辦人馬化騰，本月會見反壟斷監管機構的官員，討論該公司的合規事宜。

報導稱，這次會面是最具體的跡象，顯示大陸去年年底開始的前所未有的反壟斷行動，可能很快盯上其他互聯網大咖。馬雲旗下的阿里巴巴商業帝國去年首當其衝。

上述兩位人士和另一位直接了解此事的人士表示，預計騰訊是下一個面臨更嚴格的反壟斷監管調查的公司。騰訊的微信即時通信和移動支付應用程式，在大陸十分普及。

騰訊周三將公布財報。分析師預計騰訊去年第四季利潤增長42%，儘管投資人將重點關注監管方面的動態。

知情人士說，馬化騰本月在北京參加兩會，並在上上周拜訪大陸國家市場監督管理總局辦公室。馬化騰是騰訊總部所在地廣東省的人大代表，據稱，他要求與大陸國家市場監管總局副局長甘霖和其他高官員會晤。

一位消息人士稱，雙方在會談中討論騰訊控股如何能夠更好地遵守反壟斷監管規定。騰訊控股市值為7,760億美元，是香港市值最高的個股。另一位消息人士稱，大陸國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國也參加了會議，他對騰訊控股的部分業務動作表達擔憂，並要求騰訊控股遵守反壟斷規定。

據稱，大陸國家市場監督管理總局正在收集資訊並調查微信的壟斷做法，以及這個應用如何破壞公平競爭和擠出較小對手。至於大陸國家市場監督管理總局官員是否向騰訊高管指出該公司未遵守反壟斷規定的具體案例，目前還不清楚。