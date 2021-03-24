南寧拚東盟跨境電商 推29項建設

廣西南寧市官方23日表示，未來5年，將加快推進南寧國際鐵路港、零公里空港產業園（大通關基地）等29個重點項目建設，將南寧跨境電子商務綜合試驗區建成中國—東盟貿易新通道。

中新社報導，南寧市政府近日印發「中國（南寧）跨境電子商務綜合試驗區發展規劃（2021—2025）」，提出建設聯通中國、東盟雙向市場的區域性物流集散中心、商品與服務交易中心等，將南寧建設成為面向東盟的跨境電子商務示範基地。

南寧是中國距離東盟最近的省會城市和一帶一路建設有機銜接的重要節點城市。近年來，南寧大力培育面向東盟電商產業，南寧跨境電子商務綜合試驗區建設步伐加快，面向東盟的跨境電商物流體系逐步形成，跨境電商成為外貿新增長點。

目前，以南寧為樞紐，已開通23條通往東盟各國的直達航線，順豐南寧—胡志明全貨機航線、南寧—馬尼拉跨境電商包機航線開通。中越（南寧—河內）跨境電商班列關務流程初步理順，中越跨境電商公路常態化運行，貨運量不斷提升。

南寧吳圩國際機場國內公共貨站二期項目、中新南寧國際物流園、京東南寧電子商務產業園及運營結算中心項目、阿里巴巴LAZADA跨境電商生態創新服務中心、唯品會東盟電商現代物流中心項目一期、蘇寧廣西智慧電商產業園（東南智慧電商產業園）等一批項目正在加快推進中。

南寧還創新打造中國首個國際郵件、跨境電商、國際快件三合一集約式監管模式，跨境電商總體出口通關時長從8小時以上壓縮到1小時左右。

大批企業紛紛布局南寧搶灘東南亞電商市場。目前，南寧與阿里巴巴、京東、順豐等中國主要電商企業建立戰略合作關係，80餘家企業入駐南寧跨境電商綜試區，東南亞最大電商平台Lazada跨境創新中心落戶南寧。

南寧市官方稱，南寧具有面向東盟發展跨境電商的獨特區位優勢，該市將集中打造優勢產業板塊，打造聯通中國—東盟的海運、陸運、空運、鐵運的跨境電商物流網，形成時效快、成本低且具有競爭力的跨境電商供應鏈體系。