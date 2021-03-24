德陽商用車基地 打造百億產業

四川德陽廣漢市一汽解放商用車配套產業招商推介會暨項目集中簽約儀式，本月16日在位於四川省德陽市的德陽高新區舉行。吉林弘凱專用車製造有限公司等汽車零部件企業，與廣漢市政府簽訂投資框架協議，將為一汽解放商用車廣漢基地提供車身衝壓件、商用車零部件、汽車內飾、變速箱總成裝配等配套產品和相關服務，助推當地打造大陸西部商用車生產高地。

去年7月，作為大陸最大、最具競實力的重型卡車製造企業，一汽解放集團股份有限公司董事會發布公告，宣布其全資子公司、一汽解放汽車有限公司，與廣漢市人民政府擬簽署「一汽解放商用車廣漢基地合作框架協議」，啟動廣漢商用車基地項目建設。項目建成後，將在汽車製造領域增添一個百億級鏈條產業，助力廣漢工業經濟形成多能多極的發展格局。

據悉，一汽解放商用車廣漢基地項目位於德陽高新區，項目擬用地總面積828畝，將建成具備10萬輛生產能力的一汽解放品牌中、高端商用車生產基地。項目建設一期投資16億元人民幣，計畫在2022年底前建成投產，達產後可實現年產5萬輛的生產規模。目前項目正在平整場地、方案設計及施工招標。

一汽解放商用車廣漢基地項目正式簽約落戶廣漢，為一汽解放優化產業布局、完善供應鏈體系、鞏固行業領先地位，積蓄了新的動能；也為德陽優化產業結構，壯大高端裝備製造產業集群，推動工業經濟邁上新台階，提供了強有力的支援。