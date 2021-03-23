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真的發大財！大樂透1.38億頭獎1注獨得 獎落「這縣市」

百度在港上市首日一度跌破發行價 總市值2.64兆

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
百度23日正式在港交所掛牌上市，但上市首日股價一度破發。（圖／取自大陸自媒體）
百度23日正式在港交所掛牌上市，但上市首日股價一度破發。（圖／取自大陸自媒體）

百度集團股份有限公司23日正式在港交所掛牌上市，但上市首日卻沒有帶來好行情。百度在港股首個交易日盤中跌破發行價，最高報每股256.6港元，午後跌0.16%，最低報每股251.6港元，截至收盤，百度平收，報每股252港元（約新台幣935元），也是百度發行價，總市值7129億港元（約新台幣2.64兆）。

澎湃新聞報導，與2005年在美股那斯達克掛牌首日暴漲354%不同，百度在港股首個交易日盤中破發，最高報每股256.6港元，午後跌0.16%，最低報每股251.6港元，截至收盤，百度平收，報每股252港元，這也是百度發行價，總市值7129億港元。

從大盤情況來看，恒指收跌1.34%，恒生科技指數跌2.51%，阿里巴巴、騰訊、京東集團、網易、快手均收跌。

百度董事長兼執行長李彥宏在百度上市「雲敲鑼」活動上表示，今天的百度已不再是一個鮮衣怒馬的少年，而是一個躊躇滿志的青年，回到香港二次上市，是百度的再次出發、是百度的二次創業，要始終保持創業者朝不保夕的危機感。

百度於2000年成立，2005年登陸每股那斯達克，2010年開始經營AI業務，2012年獲得愛奇藝的控股權益，2017年完成向Rajax Holding出售主要從事外賣配送業務的前子公司Xiaodu Life Technology Ltd.，2018年愛奇藝登陸那斯達克，百度也在同年完成了金融服務業務度小滿大部分股權的分拆。

百度 港股 創業

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