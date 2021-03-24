36城企業大增 深圳投資第1名

商業查詢平台天眼查23日發布的「中國城市投資環境發展報告」顯示，近10年來，中國36個城市企業數量平均漲幅達259%；36個城市中，深圳的投資活躍度最高，大陸全國居首。

官方數據顯示，2020年中國國內生產總值邁過百萬億元人民幣大關。各大城市的企業數量顯著上升，2011年-2020年十年間，中國36城企業數量平均漲幅達259%。2020年，擁有百萬家企業的城市上漲到26個，在2011年只有5個。

從行業布局來看，消費「壓艙石」持續彰顯。報告指出，2020年消費生活相關企業數量佔比近三成。同時，人工智能、工業互聯網等數字經濟蓬勃發展。報告顯示，近十年，人工智能、機器人、無人機等智能製造行業的企業數量年復合增長率超30%，新興產業已經崛起。

從城市發展格局來看，城市間「抱團」協同發展的格局正在顯現，城市群內投資集聚效應明顯。以京津冀、長三角、珠三角、成渝與長江中游五大城市群為例，報告指出，十年來，逾60%企業投資流向其所在城市群，超50%的被投資來自於其所在城市群。

其中，長三角城市群「抱團」發展最為突出。報告數據顯示，過去10年，位於長三角地區的企業對內投資次數占比，與被投資次數佔比，均位列五大城市群首位。

中心城市對區域經濟活動拉動明顯。過去10年，深圳投資活躍度全國居首，上海和北京居於第二和第三位。此外，南京表現亮眼，位列全國第四。天眼查數據顯示，近三年在南京註册的企業增速年年高於深圳、上海和北京。

西部城市成都和重慶投資活躍度均位列前十。以成都為例，因對雲服務的需求進一步加大，企業服務成為成都特色產業之一。報告指出，成都目前有超64萬家從事企業服務的企業，數量僅次於北上廣深。