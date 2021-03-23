吉利汽車去年淨利大減32%

吉利汽車23日在港交所公告，2020年營收年減5%，淨利大減32%，並宣布擬與母公司吉利控股成立合資公司，在大陸從事包括極氪品牌智慧純電動汽車在內的電動出行相關產品。

吉利汽車23日股價收港幣22.6元，下跌6.6%。

財報顯示，吉利汽車2020年全年營收人民幣921.1億元，年減5%；淨利55.3億元，年減32%。但從銷量上來看，2020年公司共售出汽車為132萬輛，完成全年目標超過100%，連續4年蟬聯大陸最大自主品牌汽車製造商的地位。

此外，吉利汽車全球累計銷量超過1,000萬輛，成為首家乘用車產銷突破1,000萬輛的大陸品牌車企。旗下高端品牌領克銷量達17.5萬輛，取得突破性發展，年增約37%。

吉利汽車表示，新冠疫情使銷售活動受阻，持續拖累盈利能力，以至於集團年度財務表現遜於管理層預期。

吉利汽車在財報中指出，將投資成立全新公司極氪，其中吉利汽車持股51%，吉利控股集團持股49%。新公司計畫現金注資人民幣20億元，由吉利控股董事長李書福出任極氪公司董事長，吉利汽車集團CEO安聰慧出任極氪公司CEO。合資公司成立後，將成為吉利汽車附屬公司。

公告稱，合資公司旨在打造智慧差異化電動汽車品牌。吉利汽車及吉利控股將向合資公司轉讓或授權許可包括智慧電動汽車在內的電動出行相關產品研發、採購、 銷售以及產業鏈上下游相關資產及極氪品牌授權許可，以使合資集團能迅速把握電動汽車行業發展契機。

澎湃新聞報導，近來大陸車企多對純電業務進行分拆、紛紛宣布組建電動汽車公司。

今年7月，東風集團發布高端新能源品牌嵐圖汽車；去年11月，上汽集團、張江高科、阿里巴巴集團投資百億級，聯合打造高端智慧純電智己汽車；去年12月，長城汽車推出高端智慧電動車公司沙龍智行，以獨立的公司和品牌進行運作。

對於今年銷量，吉利汽車將目標定為153萬輛，年增16%，並繼續提升市占率。