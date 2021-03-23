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雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

大陸加強管理健康碼　將包含核酸檢測及疫苗接種紀錄

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸將加強對民眾健康碼的管理，圖為雲南昆明火車站工作人員幫助旅客獲取健康碼。（中新社）
大陸將加強對民眾健康碼的管理，圖為雲南昆明火車站工作人員幫助旅客獲取健康碼。（中新社）

時隔一個月中國大陸再次出現本土病例，有民眾關心會否影響清明和「五一」的假期出行。中國疾病預防控制中心主任高福對此表示，天氣變暖，病毒危害相對較小，同時目前沒有證據表明「五一」假期需要限制出行。

此外，國家衛健委官員表示，將積極推動通過技術手段將核酸檢測、疫苗接種、是否去過中高風險地區信息自動整合到健康碼，無須本人填報。

陝西省西安市第八醫院封閉隔離病區一名檢驗師日前確診為新冠肺炎病例，是一個月以來中國大陸報告的首宗本土病例，引起外界關注。高福表示，春節假期建議大家不要出行，是因為當時東北、石家莊出現突發疫情。他認為，總體來說，現在中國大陸疫情防控做得非常好，疫情防控需要根據情況進行動態調整。

高福指出，現在沒有證據表明五一假期需要限制出行。且天氣變暖後，病毒危害已相對較小。

正在推進新冠疫苗接種工作，大陸國家衛健委規劃司司長毛群安周二（23日）在新聞發布會上說，目前大陸全國基本實現「一碼通行」，下一步將進一步推廣完善健康碼的管理，確保健康碼管理全國政策一致、標準統一。

他還說，同時還會積極推動通過技術手段將核酸檢測、疫苗接種、是否去過中高風險地區信息自動整合到健康碼，無須本人填報。這些工作各地正在進行中。

新冠疫苗 疫情

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