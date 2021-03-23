快訊

搜救任務已24小時！尋獲飛行頭盔 初判是潘穎諄裝備

扯！高中課程竟模擬「處決」實況 校方緊急回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸中汽協料下半年晶片供應改善 汽車產銷提升

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
今年中國大陸汽車產銷料呈現前緊後鬆的態勢。(路透社資料照片)
今年中國大陸汽車產銷料呈現前緊後鬆的態勢。(路透社資料照片)

中國汽車工業協會副秘書長李邵華指出，短期來看，車用晶片短缺是市場供需不平衡的問題，短期內無法通過非市場手段調節。車用晶片供需不平衡料將持續至今年第三季才有可能進入新的供需平衡階段。

李邵華認為，受晶片供應影響，今年中國的汽車產銷呈現前緊後鬆的態勢，下半年隨着汽車晶片供應緊張的緩解將會有所提升。長期而言，車用晶片短缺問題是產業鏈上的明顯短板，未來需要加速推進自主可控。

據財經網，李邵華表示，乘用車晶片的短缺有幾個原因，一是全球半導體產能緊張，比如新能源汽車對晶片的應用較燃油車有成倍的增長。二是疫情造成的行業錯配。第三是去年下半年開始的，消費電子企業超預期囤貨，加劇了晶片的緊張。第四是暴雪、地震等不可抗拒的因素在短期內削减了晶片產能。第五是汽車行業恐慌性的囤貨。

車用晶片 半導體 疫情

延伸閱讀

大陸祭對台農林22條 蘇貞昌：台灣有力量自給自足

聯發科5G衝鋒 最貴晶片來了

Nissan北美產線驚傳停產？實際原因其實十分合理！

需求暴增 DRAM現貨價年初來大漲60%

相關新聞

國台辦：台灣從兩岸貿易累計獲取順差1.8兆美元

大陸國台辦在其微博帳號發文指出，自1979年以來，台灣從兩岸貿易中累計已獲取順差約1.8兆美元。「如果沒有與大陸的經貿往...

京東將向配送平台達達集團投資230億 持股增至5成

大陸電商巨頭京東22日表示，將向大陸配送平台達達集團投資8億美元（約新台幣230億），對達達集團的持股比例將增至約51%...

大陸中汽協料下半年晶片供應改善 汽車產銷提升

中國汽車工業協會副秘書長李邵華指出，短期來看，車用晶片短缺是市場供需不平衡的問題，短期內無法通過非市場手段調節。車用晶片...

大陸晶片材料供應緊張 連光阻劑也要靠搶

全球晶片短缺引發上游晶片材料供應緊張，連大陸企業進口光阻劑也遇到困難，昆山海關人員表示，以往企業採購光阻劑的量每次都在1...

康希諾「吸入用」疫苗獲批臨床試驗 霧化吸入無需注射

大陸再增加一款新冠疫苗獲批臨床試驗，康希諾生物23日在港交所發布公告，表示和中國軍事科學院軍事醫學研究院合作開發，為吸入...

吉舖湧現 香港旺角、尖沙咀租金摔4成 羅素街、蘭桂坊跌3成

差餉物業估價署昨日公布新年度差餉租值，曾被評為全球最貴街道的銅鑼灣羅素街，跌幅普遍超過三成；旺角和尖沙咀區等旅遊消費區同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。