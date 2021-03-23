大陸中汽協料下半年晶片供應改善 汽車產銷提升

中國汽車工業協會副秘書長李邵華指出，短期來看，車用晶片短缺是市場供需不平衡的問題，短期內無法通過非市場手段調節。車用晶片供需不平衡料將持續至今年第三季才有可能進入新的供需平衡階段。

李邵華認為，受晶片供應影響，今年中國的汽車產銷呈現前緊後鬆的態勢，下半年隨着汽車晶片供應緊張的緩解將會有所提升。長期而言，車用晶片短缺問題是產業鏈上的明顯短板，未來需要加速推進自主可控。

據財經網，李邵華表示，乘用車晶片的短缺有幾個原因，一是全球半導體產能緊張，比如新能源汽車對晶片的應用較燃油車有成倍的增長。二是疫情造成的行業錯配。第三是去年下半年開始的，消費電子企業超預期囤貨，加劇了晶片的緊張。第四是暴雪、地震等不可抗拒的因素在短期內削减了晶片產能。第五是汽車行業恐慌性的囤貨。