大陸晶片材料供應緊張 連光阻劑也要靠搶

全球晶片短缺引發上游晶片材料供應緊張，連大陸企業進口光阻劑也遇到困難，昆山海關人員表示，以往企業採購光阻劑的量每次都在100多公斤，近期由於原材料緊缺，企業每次只能買到10到20公斤，而且還要坐鎮供應商辦公室才能搶到。

大陸央視財經報導，大陸封測廠商華天科技的採購經理徐琴琴表示，從業十幾年時間從未遇到過目前原材料供應如此緊張的情況，在光阻劑採購上，以往都是供應商找上門，但是現在情況反轉，變成自己直接到供應商的辦公室辦公。

一顆晶片的誕生大致可以分為三個環節，先設計、再生產、最後進行封裝和測試，目前在晶片製造的環節中，原材料緊缺、產能供不應求同樣存在。

而光阻劑是晶片封測的重要原材料，一瓶4公斤的光阻成本約人民幣4萬到5萬元，能製造約400萬顆晶片，僅相當於華天科技5個小時的產能。

自2020年下半年以來，由於訂單爆滿，為追趕產能，華天科技產線已經處於滿負荷運轉。

同時，上游製造產能的緊張進一步推高了晶片的交期和價格。

神達集團昆山昆達電腦科技採購經理王家智指出，例如像MCU，基本上在市場上供應的交期都在20到30周之間，價格現在普遍看漲，基本上漲價幅度在5%到10%左右，有一些甚至加價也很難搶到貨物。

昆山海關統計分析科科長金志剛表示，今年1到2月僅江蘇昆山口岸進口的積體電路就超過人民幣100億元，在數量基本和去年持平的情況下，進口的金額增長20%，所以可見，晶片的價格仍然在上漲。

香港財華社報導，光阻劑是一種對光敏感的混合液體，也是微電子技術中微細圖形加工最重要的關鍵材料，光阻劑主要作用是在光刻過程中，起到防腐蝕的保護作用。

光阻劑可分為半導體光阻劑、面板光阻劑和PCB光阻劑，其中半導體光阻劑的技術壁壘最高，目前大陸市場上半導體設備商也多為國外廠商。

全球光阻劑主要企業有日本合成橡膠（JSR）、東京應化（TOK）、住友化學、信越化學、美國羅門哈斯等，市場集中度非常高，市佔超過85%。