京東將向配送平台達達集團投資230億 持股增至5成

大陸電商巨頭京東22日表示，將向大陸配送平台達達集團投資8億美元（約新台幣230億），對達達集團的持股比例將增至約51%。

路透報導，京東正在剝離物流業務，該內部配送網絡使其與阿里巴巴相比有競爭優勢。

中國經營報報導，達達集團財報顯示，截至去年底，京東集團為達達集團最大股東，持股比例為46.46%；美國零售龍頭沃爾瑪是達達集團第二大股東，持股比例為10.16%，而創辦人蒯佳祺持股比例為7.79%，紅杉資本和DST是持股5%以上股東。

京東方面表示，此次增持意味著雙方進一步深化全管道合作，京東集團全力支持達達集團在當地即時零售和即時配送領域的發展，達達將戰略承接京東即時零售和即時配送業務。目前，京東的全管道業務已覆蓋專賣店、超市、便利店、汽車、生鮮、鮮花、醫藥等多種線下型態和品項。

而從達達集團的角度來看，社區團購發展起來後，相應的用戶對即時零售業務的需求就會減弱，因此達達也需要更多的資金支持，投入到業務發展中。電商戰略分析師李成東說，目前達達集團如果增發，可能就會導致股價下跌，這次的交易相當於是針對大股東京東的一個定向增發。

京東22日還同意，在完成交易的6個月內，不會出售、轉讓或處置任何在這項交易中所取得的股份。

京東在美國上市的股價22日微跌0.02%，達達集團收高4.09%。