快訊

搜救任務已24小時！尋獲飛行頭盔 初判是潘穎諄裝備

扯！高中課程竟模擬「處決」實況 校方緊急回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康希諾「吸入用」疫苗獲批臨床試驗 霧化吸入無需注射

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
康希諾「吸入用」疫苗獲批臨床試驗 。路透
康希諾「吸入用」疫苗獲批臨床試驗 。路透

大陸再增加一款新冠疫苗獲批臨床試驗，康希諾生物23日在港交所發布公告，表示和中國軍事科學院軍事醫學研究院合作開發，為吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），已獲得大陸國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。

中國證券報報導，吸入用重組新冠疫苗與2月25日獲得附條件批准上市的重組新冠疫苗疫苗（5型腺病毒載體）的毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時採用霧化吸入免疫專用裝置進行免疫。

霧化吸入方式是採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，提供黏膜免疫、細胞免疫和抗體三重保護，預防新冠病毒感染。

同時，由於使用霧化吸入方式免疫，無需打針，不僅更安全，未來疫苗的可及性也將會更高。

香港經濟日報報導，目前全球已經獲得緊急使用權或有條件上市的新冠疫苗都是肌肉注射，不過康希諾生物吸入用新冠疫苗，並非全球首次進行非肌肉注射式新冠疫苗的研究。

2020年9月，由廈門大學、香港大學、北京萬泰生物共同研製的鼻噴流感病毒載體新冠疫苗正式啟動臨床試驗，根據萬泰生物2020年底發布的公告，該研究目前已進入二期臨床試驗。

新冠疫苗 香港

延伸閱讀

AZ疫苗單日打不到兩千劑 莊人祥：首日試營運

藍委查疫苗只是滿足好奇？國民黨團：陳時中還插科打諢

美AZ測試：可預防重症 不會提高血栓風險

孕婦接種疫苗 腹中寶寶也能獲得抗體

相關新聞

國台辦：台灣從兩岸貿易累計獲取順差1.8兆美元

大陸國台辦在其微博帳號發文指出，自1979年以來，台灣從兩岸貿易中累計已獲取順差約1.8兆美元。「如果沒有與大陸的經貿往...

京東將向配送平台達達集團投資230億 持股增至5成

大陸電商巨頭京東22日表示，將向大陸配送平台達達集團投資8億美元（約新台幣230億），對達達集團的持股比例將增至約51%...

大陸中汽協料下半年晶片供應改善 汽車產銷提升

中國汽車工業協會副秘書長李邵華指出，短期來看，車用晶片短缺是市場供需不平衡的問題，短期內無法通過非市場手段調節。車用晶片...

大陸晶片材料供應緊張 連光阻劑也要靠搶

全球晶片短缺引發上游晶片材料供應緊張，連大陸企業進口光阻劑也遇到困難，昆山海關人員表示，以往企業採購光阻劑的量每次都在1...

康希諾「吸入用」疫苗獲批臨床試驗 霧化吸入無需注射

大陸再增加一款新冠疫苗獲批臨床試驗，康希諾生物23日在港交所發布公告，表示和中國軍事科學院軍事醫學研究院合作開發，為吸入...

吉舖湧現 香港旺角、尖沙咀租金摔4成 羅素街、蘭桂坊跌3成

差餉物業估價署昨日公布新年度差餉租值，曾被評為全球最貴街道的銅鑼灣羅素街，跌幅普遍超過三成；旺角和尖沙咀區等旅遊消費區同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。