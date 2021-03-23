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國台辦：台灣從兩岸貿易累計獲取順差1.8兆美元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國台辦22日起在其微博帳號發布「兩岸經濟合作系列答問」，說明大陸當前對台經貿政策。（取自國台辦微博帳號）
大陸國台辦22日起在其微博帳號發布「兩岸經濟合作系列答問」，說明大陸當前對台經貿政策。（取自國台辦微博帳號）

大陸國台辦在其微博帳號發文指出，自1979年以來，台灣從兩岸貿易中累計已獲取順差約1.8兆美元。「如果沒有與大陸的經貿往來，台灣對外貿易必然出現巨額逆差，經濟也難以維持增長」。

國台辦22日在其微信帳號中發文稱，今年是大陸實施「十四五」規劃的開局之年。為幫助兩岸民眾全面客觀了解兩岸經濟合作涉及的主要問題，將連續發布八篇「兩岸經濟合作系列答問」。

至23日，國台辦已發布4篇「兩岸經濟合作系列答問」。

國台辦表示，經濟合作是兩岸關係發展的重要基礎，並列舉兩岸經濟合作的五大意義：有助於兩岸交流合作和人員往來、密切兩岸利益紐帶、深化兩岸融合發展、為兩岸關係和平發展提供強大動力、為促進祖國和平統一厚植物質基礎。

這份「問答」指出，1979年至2020年，兩岸貿易額由0.77億美元增加到2,608.1億美元，貿易總額累計約3.1兆美元，台灣從兩岸貿易中累計獲取順差約1.8兆美元。

23日發布的第三份「問答」表示，台灣在兩岸貿易中長期保持巨額順差。據台灣方面統計，2010年至2019年，台灣從兩岸貿易中獲取的順差，對台灣生產總值的貢獻率最高為22.7%，最低為18.5%。

國台辦稱，大陸長期以來是台灣最大出口市場、最大順差來源地和最大對外投資目的地。據台灣方面統計，2020年，台灣對大陸和香港出口、進口占比均創歷史新高。出口占比升至43.9%，進口占比升至22.6%。

「問答」表示，「事實證明，兩岸經濟合作符合市場經濟規律、符合兩岸同胞利益需求，是任何偶發事件和人為干擾破壞所阻擋不了的。」

不過，國台辦也肯定「大陸經濟社會發展取得的巨大成就，凝聚著台商台企的付出與貢獻」。從1989年至2020年，台商累計投資大陸約11.7萬個項目，累計投資金額704.3億美元。

國台辦表示，台商台企除有力促進了大陸出口創匯。台資企業在大陸蓬勃發展，對大陸增加就業、優化產業布局和提升企業經營管理水平等發揮了重要作用。

「問答」稱，2019年大陸前十大出口企業中，台資企業就占了7家。因此，兩岸經濟合作並非只有一方從中獲益，而是互利雙贏、共同發展。

國台辦

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