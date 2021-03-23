香港擬擴大疫苗接種 16歲以上可涵蓋650萬人

香港當局計劃擴大讓16歲以上市民接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，涵蓋人口為650萬人。

公務員事務局局長聶德權今早說，政府將會盡快放寬可以接種疫苗的優先群組，最終目標是16歲以上市民都可以接種。

港府自上月26日起為60歲以上市民免費接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，其後又提供中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

港府已各自訂購了750萬劑科興及復必泰疫苗，而本地16歲以上人口約有650萬人，疫苗數量是足夠的。

不過，由於科興和復必泰疫苗接種以來曾出現一些副作用，並有死亡個案，儘管醫學專家確認這些死亡事故與疫苗無關，但事件顯然令接種人數下降。

截止昨天，本地已有35萬人接種了首劑疫苗，而上月底已接種科興疫苗的人，包括行政長官林鄭月娥及其他高層官員，昨天起開始接種第2劑。

當局一再強調，多些人接種疫苗有利於創造放寬防疫限制及恢復對外通關的有利條件。