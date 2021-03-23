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大陸六大國有銀行已開始推廣數位人民幣貨幣錢包
據上海證券報，大陸六大國有銀行已經開始推廣數位人民幣貨幣錢包。在大陸國有銀行營業網點中，客戶只需要提出申請，便可以申請白名單，在大陸央行數位人民幣App中以設立銀行子錢包方式參與測試。
報導稱，不少應用場景已經開始接納數位人民幣。不僅有京東、美團等網路購物平台，還有上海地鐵裡的黑拾自動販賣機以及徐家匯匯金百貨等實體購物中心，都開始接受數位人民幣作為支付貨幣。
一位大陸銀行高層人士表示，數位人民幣錢包對於個人消費者而言意義重大，因為其並非一定要綁定銀行卡，是一個真正的錢包的電子化，這也是其區別第三方支付工具的一大特點。
人民銀行數字人民幣研究所所長穆長春在上周末表示，目前的支付工具，無論是銀行卡還是微信、支付寶，都是與銀行帳戶體系綁定的，銀行開戶是實名制，無法滿足匿名訴求。數位人民幣可在技術上實現小額匿名。
據了解，此前深圳、蘇州、北京、成都等地均啟動了數位人民幣的測試活動，發紅包成為了重要驅動模式。
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