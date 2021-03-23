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字節跳動收購沐瞳科技
字節跳動昨（22）日證實，收購騰訊前員工創立的遊戲公司上海沐瞳科技，看好沐瞳科技具海外經驗和全球化視野，併購後會保持其獨立運營，未來將攜手字節跳動，共同開拓全球遊戲市場。
第一財經報導，沐瞳科技CEO袁菁昨天宣布，與字節跳動旗下遊戲業務品牌朝夕光年達成戰略收購協議。沐瞳科技保持獨立運營，袁菁將繼續作為CEO留任。字節跳動朝夕光年稱，雙方合作開拓海外市場。
上海沐瞳科技成立於2014年，創始人徐振華、袁菁早年都曾在騰訊從事遊戲開發工作。沐瞳科技旗下開發遊戲「Mobile Legends」、「Magic Rush」等在海外市場廣受歡迎。主要業務是MOBA類（多人在線戰術競技類）。在全球月活躍用戶數逾9,000萬，且全部為海外用戶，尤其在東南亞地區成長快速。
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