聽新聞
test
0:00 / 0:00

清華紫光海外資產恐遭凍結

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

英國金融時報報導，國際債券持有人正尋求凍結中國大陸清華紫光集團在海外的資產，因為這些債權人遭積欠數千萬美元債務，希望藉此避免清華紫光變賣海外資產，償還在國內的債務。

清華紫光集團去年11月爆出國內發行債券違約，規模達人民幣13億元（約新台幣56億元），引發市場擔心海外價值約24億美元的債券連帶違約。

清華紫光集團是大陸國家主席習近平推動達成半導體生產自給自足的核心。由於美、中關係緊張加劇，美國限制陸企取得外國生產晶片的能力。但現在清華紫光的債務問題，可能導致一大批最重要的晶片公司遭牽連，因為這些公司要不是屬於清華紫光，就是有清華紫光入股。

根據金融時報所見文件，代表一群位於香港、持有清華紫光債券者的律師群2月在香港高等法院提出索賠陳述書（statement of claims）。一名知情人士說，這代表是要趕在中國大陸對清華紫光有任何整頓、重組行動之前，先暫時凍結清華紫光在海外資產的第一步。如果行動成功，法院命令可能會阻止清華紫光將海外資產出售，利用變賣後的收益來償還在中國境內的債務。

消息人士說：「如果我們設法做到，那麼那些資產應該不會進入境內重組。」他說，清華紫光海外資產的實際價值並不明朗，該公司解決債務問題的溝通計畫也不明確。清華紫光並未回應英國金融時報提出的回覆要求。

清華紫光 債務 外資

延伸閱讀

Nissan北美產線驚傳停產？實際原因其實十分合理！

債權人尋求凍結大陸清華紫光海外資產　避免遭變賣償債

Qualcomm執行長：先以成熟製程產品舒緩近期晶片供貨短缺問題

需求暴增 DRAM現貨價年初來大漲60%

相關新聞

陸率先核准RCEP 促2022生效

大陸商務部昨天宣布，中國大陸已完成區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）的核准，與泰國一樣成為率先批准該協定的國家。ＲＣＥ...

中俄擬聯手 擺脫美元結算

美中高層對話結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫昨天抵達大陸展開為期兩天訪問，拉夫羅夫在啟程前接受央視訪問時表示，要和大陸聯手應對...

大陸官方：人民幣可分擔美元責任

大陸官方罕見公開表達人民幣挑戰美元的企圖心。中國人民銀行金融研究所所長周誠君在北京一場論壇中，質疑美元繼續作為國際儲備貨...

台陸通 邀在大陸台青帶薪實習

福建平潭「台陸通」公共信息服務平台表示，該平台面向18至45歲台灣青年推出了30至90天「2021年台灣青年帶薪實習計劃...

6.2萬客商與會 意向成交金額逾35億美元

歷時三天的首屆中國跨境電商交易會20日落下帷幕。據組委會通報，據不完全統計，此次展會共迎來跨境電商領域6.2萬名專業客商...

安徽跨境電商交易額 增長逾1倍

安徽省商務廳副廳長朱丹日前在安徽省政府新聞辦舉行的推進跨境電商發展新聞發佈會上介紹，2020年，面對突如其來的疫情，安徽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。