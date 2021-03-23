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立訊大賺310億元

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸蘋果供應鏈大廠立訊精密昨（22）日發布財報，去年獲利人民幣72.3億元（約新台幣310億元），年增53.4%；預計今年第1季獲利年增35%至40%。

第一財經報導，立訊精密財報顯示，去年營收人民幣918.7億元，年增46.9%，每股獲利人民幣1.04元。

立訊並預估今年第1季獲利為人民幣13.2億元至13.7億元，年增35%至40%。

每經網報導，立訊精密表示，持續充分發揮自身在垂直整合、智慧製造、成本管控等方面相關優勢，高效推進落實管理層前期制定的發展規畫，有效克服外部環境變化帶來的不利影響。

立訊精密是蘋果AirPods主力供應商，因銷量持續走高與5G+新能源帶動的連接器需求增長，推升2020年獲利成長。

立訊精密獲利不錯，但最近股價表現不佳，格隆匯報導，立訊精密昨日盤中大跌逾8%，最終收人民幣35.3元，下跌1.5%，創2020年6月以來新低。1月中旬以來，立訊累計跌幅超過40%，市值蒸發近人民幣2,000億元。

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