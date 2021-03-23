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今年前2月 北京對歐美進出口大增
北京海關22日發布統計數據顯示，今年前兩個月，北京地區對歐盟、美國進出口出現大幅增長的態勢，其中，對美國進出口512.1億元（人民幣，下同），同比增長115.4%。
中新社報導，2021年前兩個月，北京地區（包含中央在京單位）進出口4256.7億元，同比增長0.7%。其中，進口3457.1億元，下降0.1%；出口799.6億元，增長4.2%。
對歐盟、美國進出口大幅增長。今年前兩個月，北京地區前五大貿易夥伴分別為歐盟（不含英國，下同）、美國、東盟、澳大利亞、沙特阿拉伯。
其中，北京地區對歐盟進出口569.2億元，增長24.9%；對美國進出口512.1億元，增長115.4%。同期，北京地區對中東歐16國進出口68.9億元，增長33.4%，其中進口22.1億元，大幅增長82.5%。
進口汽車、天然氣、鐵礦砂增長顯著。今年1-2月，北京地區主要進口商品中，汽車進口348.3億元，增長37.1%；鐵礦砂及其精礦進口268.1億元，增長47.6%；天然氣進口275.6億元，增長3.2%；原油進口1232.1億元，下降23.1%。
出口方面，手機、醫藥材及藥品、集成電路、汽車零配件出口增長明顯。今年前兩個月，北京地區主要出口商品中，成品油出口183.9億元，下降45.8%；手機出口127.2億元，增長82.4%；醫藥材及藥品出口65.2億元，增長12倍；集成電路出口25.7億元，增長10%；汽車零配件出口23.1億元，增長59.2%。
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