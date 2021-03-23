聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年前2月 北京對歐美進出口大增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京海關22日發布統計數據顯示，今年前兩個月，北京地區對歐盟、美國進出口出現大幅增長的態勢，其中，對美國進出口512.1億元（人民幣，下同），同比增長115.4%。　　

中新社報導，2021年前兩個月，北京地區（包含中央在京單位）進出口4256.7億元，同比增長0.7%。其中，進口3457.1億元，下降0.1%；出口799.6億元，增長4.2%。

對歐盟、美國進出口大幅增長。今年前兩個月，北京地區前五大貿易夥伴分別為歐盟（不含英國，下同）、美國、東盟、澳大利亞、沙特阿拉伯。

其中，北京地區對歐盟進出口569.2億元，增長24.9%；對美國進出口512.1億元，增長115.4%。同期，北京地區對中東歐16國進出口68.9億元，增長33.4%，其中進口22.1億元，大幅增長82.5%。

進口汽車、天然氣、鐵礦砂增長顯著。今年1-2月，北京地區主要進口商品中，汽車進口348.3億元，增長37.1%；鐵礦砂及其精礦進口268.1億元，增長47.6%；天然氣進口275.6億元，增長3.2%；原油進口1232.1億元，下降23.1%。

出口方面，手機、醫藥材及藥品、集成電路、汽車零配件出口增長明顯。今年前兩個月，北京地區主要出口商品中，成品油出口183.9億元，下降45.8%；手機出口127.2億元，增長82.4%；醫藥材及藥品出口65.2億元，增長12倍；集成電路出口25.7億元，增長10%；汽車零配件出口23.1億元，增長59.2%。

北京 歐盟 人民幣

延伸閱讀

歐盟官員：英國若拿不到疫苗 要怪阿斯特捷利康

歐盟就新疆問題制裁中國 北京公布反制措施

賴清德：後疫情時代 持續深化與歐盟合作交流

俄外長訪北京籲減少依賴美元 反制西方意識形態

相關新聞

陸率先核准RCEP 促2022生效

大陸商務部昨天宣布，中國大陸已完成區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）的核准，與泰國一樣成為率先批准該協定的國家。ＲＣＥ...

中俄擬聯手 擺脫美元結算

美中高層對話結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫昨天抵達大陸展開為期兩天訪問，拉夫羅夫在啟程前接受央視訪問時表示，要和大陸聯手應對...

大陸官方：人民幣可分擔美元責任

大陸官方罕見公開表達人民幣挑戰美元的企圖心。中國人民銀行金融研究所所長周誠君在北京一場論壇中，質疑美元繼續作為國際儲備貨...

台陸通 邀在大陸台青帶薪實習

福建平潭「台陸通」公共信息服務平台表示，該平台面向18至45歲台灣青年推出了30至90天「2021年台灣青年帶薪實習計劃...

6.2萬客商與會 意向成交金額逾35億美元

歷時三天的首屆中國跨境電商交易會20日落下帷幕。據組委會通報，據不完全統計，此次展會共迎來跨境電商領域6.2萬名專業客商...

安徽跨境電商交易額 增長逾1倍

安徽省商務廳副廳長朱丹日前在安徽省政府新聞辦舉行的推進跨境電商發展新聞發佈會上介紹，2020年，面對突如其來的疫情，安徽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。