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中俄擬聯手 擺脫美元結算

經濟日報 / 記者呂佳蓉林宸誼／綜合報導
俄羅斯外長拉夫羅夫（左）訪陸。圖為大陸外長王毅（右）2018年出席金磚國家外長正式會晤期間會見拉夫羅夫。（取自大陸外交部官網）
俄羅斯外長拉夫羅夫（左）訪陸。圖為大陸外長王毅（右）2018年出席金磚國家外長正式會晤期間會見拉夫羅夫。（取自大陸外交部官網）

美中高層對話結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫昨天抵達大陸展開為期兩天訪問，拉夫羅夫在啟程前接受央視訪問時表示，要和大陸聯手應對西方制裁，包括增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系（意指美元結算）。

據了解，近年來俄羅斯積極降低對美元的依賴，從2014年以來，俄羅斯在本幣結算、購買人民幣計價的金融產品，及外匯存底等方面開始與人民幣有密切關係。

觀察者網報導，剛結束的中美高層會談氣氛欠佳，沒達成實質結果；中方緊接著與俄羅斯會晤，頗有釋放中俄聯手抗美的用意。

大陸外交部發言人華春瑩昨天回應，中俄發展不針對特定國家，關係坦坦蕩蕩，光明磊落，不像個別國家拉幫結派，有著不可告人的陰謀，甚至陽謀。對於應對制裁一說，華春瑩表示，大陸和俄羅斯一直堅決反對美國動輒對其他國家實施單邊非法制裁，實施「長臂管轄」，中俄加強戰略合作，確保各自發展，中俄將繼續在這方面加強密切溝通協作。

拉夫羅夫表示，國際局勢正在發生非常深刻的變化，新的經濟增長中心、金融力量和政治影響中心正在加強，但以美國為首的一些西方國家正試圖阻止這些客觀趨勢，不惜一切代價保住自己在全球經濟和國際政治中的支配地位，將自己的意志和要求強加別國。

拉夫羅夫指出，俄中正聯合推動建設性議程，希望構建公正、民主、穩定的國際治理體系，並依靠各國及一體化組織之間開展廣泛的協作。

為應對美國等西方國家制裁，拉夫羅夫倡議，中俄應強化在聯合國框架下就「立即結束單邊強制措施」合作，透過增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系。

拉夫羅夫還表示，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年，雙方已商定將條約延期，還會共同舉行慶祝活動。

事實上，除了俄羅斯外，美國的另一個宿敵北韓昨天也跟大陸有新的互動，央視新聞報導，中共中央對外聯絡部部長宋濤接受中共總書記習近平指派，昨天在北京應約與北韓大使李龍男會面。李龍男轉達金正恩的口信，稱要加強中韓關係；宋濤則轉達習近平口信，稱陸方願同朝方和有關方一道，堅持半島問題政治解決方向，維護半島和平穩定。

俄羅斯 北韓 習近平

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