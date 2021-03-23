從尋根到扎根 台商情繫瀋陽30載

台商金萬里沒有想到，一次簡單的商務考察讓他在東北地區一待就是30年。

中新社報導，第一批到大陸發展的台商、瀋陽日月潭實業有限公司董事長金萬里1943年出生在遼寧省瀋陽市蘇家屯區，後隨家人遷移到台灣。台當局開放探親後，金萬里於1991年懷著「尋根」情結來大陸商務考察，首站便選擇瀋陽。在充分瞭解瀋陽招商引資政策後，金萬里決定在當地投資興業。

1991年，金萬里創辦了瀋陽日月潭實業有限公司。這家公司是瀋陽市現存的台資企業中註册時間最早的一家。當時，到大陸投資的台商大多選擇南方城市，金萬里卻堅持選擇瀋陽。「瀋陽不僅是我的故鄉，也是大都市，而且政府對台商很照顧」。在金萬里的帶動下，許多來自台中的台商台企到瀋陽投資。

故鄉沒有讓金萬里失望。1991年，在瀋陽市的中心位置，當地政府規畫出一塊面積達到7100平方米的地塊。該地塊所處的位置交通便利，周邊各種服務配套設施齊全，是瀋陽市內辦公經商的首選之地。金萬里斥資將其購入，並開發了亞洲商務貿易中心項目。

該項目由他親手設計，主樓採中庭挑空結構，商服及辦公用房環繞共享大廳而設，在瀋陽的同類樓宇中獨樹一幟。如今，亞洲商務貿易中心（以下簡稱「亞貿大廈」）已有百餘家企事業單位入駐。

幾年前，金萬里還在亞貿大廈設立了「海峽兩岸青年創業餐飲連鎖店孵化基地」、「網紅直播基地」等機構，還聘請各界專家為兩岸青年創業者提供指導，為其制定創業計畫並搭建橋梁。

在瀋陽生活期間，金萬里積極參與公益慈善活動，多次被授予「瀋陽市台商投資企業協會優秀楷模」稱號。無論是扶貧濟困還是支持文化教育事業，金萬里在公益慈善領域總是慷慨解囊，不遺餘力。在他看來，自己取得的財富來源於社會，也一定要回饋社會。

儘管已到頤養天年的年紀，金萬里依然精神矍鑠，幹勁十足。他說，眼下的重點工作是將大廈內的咖啡廳、婚禮大廳改造升級，打造特色大排檔，進一步提升經營管理水平。

目前，金萬里在杭州、大連等設有分公司或辦事處，但他仍選擇把公司總部設在瀋陽。談及未來規畫，金萬里說，「我不會離開瀋陽，我的兒子金安中也會一直在這，這裡就是我們的家」。