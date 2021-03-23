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林毅夫看大陸趨勢 經濟體量2030年冠全球

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國發展高層論壇2021年會20日至22日在北京釣魚台國賓館線上線下同步舉行，北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫在參加論壇時表示，若中國可在接下來的10年中每年實現5%至6%的經濟增長，一直到2030年，中國的經濟體量將成為全球第一。　　

中新社報導，2020年，中國經濟總量首次突破百萬億元人民幣，按照年平均匯率折算，當年中國經濟總量占世界經濟的比重預計超過17%。

林毅夫表示，增長是基礎，增長是關鍵，只有通過經濟增長才能够解決中國所有的問題。

他說，儘管在最新公布的十四五規劃和2035遠景目標綱要中，中國政府並未設立一個具體的經濟增長目標，但也可從中看到一些隱含或者說潛在的指標。　　

林毅夫認為，中國具備後發優勢，從2020年一直到2035年都可實現高速增長，但並非一定要有9%的增長，因為中國還必須關注其他問題。　　

他舉例稱，如增長潛力釋放、結構性改革，同時中國作出了一些國際承諾，如力爭2030年碳達峰、2060年碳中和，中國也必須要處理收入不平等的問題。

所有需要解決的問題、實現的承諾都意味著相應的成本，9%的增長潛力就有可能使得中國實現5%或6%的經濟增長。　　

談及未來預期，林毅夫稱，若中國在接下來的15年可實現5%至6%的經濟增長，到2035年時，中國將實現設立的增長目標，相比2020年人均GDP翻一番，那將是人均23000美元的水平。

林毅夫 北京大學

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