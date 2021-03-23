優化投資環境 「大門愈開愈大」

中國發展高層論壇2021年年會21日晚在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席開幕式並致辭。韓正說，十四五時期，中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。將立足新發展階段，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

中新社報導，韓正強調，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。將繼續同各國加強宏觀政策協調，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，推動世界經濟早日走出危機陰影。推進高質量共建一帶一路，深化與沿線國家務實合作，實現互利共贏。

繼續優化貿易和投資環境，增加優質產品和服務進口，進一步縮減外資准入負面清單，維護外資企業合法權益，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。繼續積極參與國際抗疫合作，合力應對這場突發重大公共衛生事件，推動構建人類衛生健康共同體。

中國將把科技自立自強作為國家發展戰略支撐，也將以更加開放的思維和舉措推進國際科技交流合作，促進科技成果更好造福全人類。

商務部副部長錢克明在另一場演講表示，隨著中國居民生活水平提升，產業升級步伐加快，對於高端消費品、中間產品和資本品以及服務等的需求逐年增加，但大陸國內優質供給不足，需要通過擴大開放增加進口來填補供需缺口，使國內經濟能够循環起來。

他說，大陸每年大概需要進口2萬多億美元的貨物和近5000億美元的服務。當前中國參與國際合作和競爭的要素成本結構和比較優勢都發生了很大的變化，通過外循環集成全球優質資源，優化要素配置，推動高質量發展的要求特別迫切。

錢克明指出，新發展格局不是封閉的內部循環，而是開放的國內國際雙循環。新發展格局將進一步促進中國與世界更好聯接，共創機遇、共享繁榮，在產業相融中構築更有韌性的供應鏈，在創新相促中激發更強的增長活力。

錢克明表示，商務部將推動更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，降低准入門檻，做實開放平台，加快制度性開放，進一步優化營商環境，深化開放合作。

本屆中國發展高層論壇由國務院發展研究中心主辦，主題是「邁上現代化新征程的中國」。國內外專家學者、企業家、政府官員和國際組織代表通過線上線下結合方式參加開幕式。