福州春茶開採 線上吸「新茶客」

福州春茶開採節於20日啟動。位於福州市宦溪鎮的春倫萬畝生態茶園是福建省重要的傳統生態茶葉基地。當天，萬畝茶山籠罩在薄霧中，福州茶農們依循古制行「喊山」之禮。福州茉莉花茶技藝傳承大師張子建以福州方言唱起喊山的採茶調，滿山的採茶客一聲聲應答「丫霸」（福州方言，意指好呀），現場春光洋溢，喜氣洋洋。

中新社報導，一年一度的茉莉花茶開春採已經舉辦了十年。今年的開春採尤其吸引了眾多年輕茶客前來，他們身著漢服、佘族鳳凰裝等，背上採茶竹簍，體驗採茶樂趣。

觀光茶園裡，除現場陳列的秒泡茶、花茶精油、手工皂等新品成為受歡迎的伴手禮外，一些質高量少茉莉龍珠、茉莉紅茶也成搶手貨。

「近年茉莉花茶消費群體年輕化的趨勢十分明顯，帶有互聯網經濟趣味、個性、利益和互動的消費特徵」。主辦方、福建春倫茶業集團有限公司董事長傅天龍說。

傅天龍表示，茶旅興起，聚合了年輕消費群體，互聯網銷售模式的激變也為茉莉花茶消費市場帶來新的增量。在後疫情時期，其茶企全面佈局電商直播，正打破傳統連鎖門店、電商和批發市場的傳統內銷渠道，被更多地方年輕人接受。

中國茶葉流通協會統計數據，2020年，中國18個主要產茶省（自治區、直轄市）的茶園面積為4597.87萬畝，福建名列超過300萬畝的五個省份之一。當下，福建茶產業正積極探索一二三產業融合發展。2020年，作為花茶四大產區之一的福州出台扶持茉莉花茶產業發展的「茶九條」，補上技術、設施、營銷等短板，推動三產融合。

「以茶為主題的鄉村文旅需要更多年輕創意投入，也更需要關切年輕消費群體」。福州海峽茶業交流協會會長陳奇分析說，鄉村振興鼓勵一村一品的特色鄉村產業，為傳統茶業提檔升級賦能。福州花茶產業探索茶旅結合，開拓茶園的生態休閒功能，是可行方向。