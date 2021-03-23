安徽跨境電商交易額 增長逾1倍

安徽省商務廳副廳長朱丹日前在安徽省政府新聞辦舉行的推進跨境電商發展新聞發佈會上介紹，2020年，面對突如其來的疫情，安徽省跨境電商實現快速增長，該省跨境電商交易額當年達到141.7億元人民幣，增長101.7%。

中新社報導，朱丹表示，安徽省發揮合肥、蕪湖、安慶3個國家級跨境電子商務綜合試驗區示範引領作用，不斷豐富線上綜合服務平台，以及線下產業園區平台功能，先後分3批認定發展9家省級跨境電商產業園，鼓勵各市、縣結合本地區位、特色產業建設本級跨境電商園區。

朱丹表示，該省充分釋放本土企業活力，培育了20多家跨境電商年交易額億元級以上企業，更推動了一批傳統外貿企業轉型發展跨境電商。

此外，據安徽省商務廳初步統計，該省有60餘家企業使用了100多個海外倉。

合肥海關副關長謝國柱表示，2020年，面對嚴峻的疫情和外貿形勢，安徽省跨境電商平台進出口成倍增長，成為安徽開放型經濟發展的新動能新亮點。2021年，合肥海關將持續推動跨境電商等新業態發展。

2020年，安徽省外貿進出口780.5億美元、增長13.6%。今年以來，該省外貿發展延續穩定增長態勢，前2個月，全省實現外貿進出口138.6億美元，增長48%。