6.2萬客商與會 意向成交金額逾35億美元

歷時三天的首屆中國跨境電商交易會20日落下帷幕。據組委會通報，據不完全統計，此次展會共迎來跨境電商領域6.2萬名專業客商到會，共達成意向成交金額超35億美元。

中新社報導，此次展會是由商務部外貿發展事務局、福建省進出口商會、福建薈源國際展覽有限公司主辦；展出規模達72000平方米，吸引來自全國22個省市的2363家企業參展。

組委會負責人阮衛星表示，在數位經濟高速發展以及新冠肺炎疫情常態化防控的時代背景下，此次展會助力中國外貿界、電商界、會展界通力合作，共同解決行業痛點。未來將以中國跨境電商交易會作為切入點，持續進行跨境電商生態圈的構建和運營，為中國跨境電商產業的發展盡最大的努力。

近年來，跨境電商已成為福建外貿創新發展、轉型升級的新引擎。去年福建實現網路零售額6242億元人民幣，同比增長24.7%。目前，福建出台扶持跨境電商發展的一系列政策措施，福州、廈門等6個城市獲批設立跨境電商綜試區，全省海外倉總面積超百萬平方米，全省跨境電商發展迅猛，跨境電商賣家數量位居全國第四，3C產品、鞋服箱包、家居家具等商品已成為國際市場暢銷品類。

中國（福建）自由貿易試驗區福州片區管委會副主任梁勇表示，跨境電商是福州的特色產業，福州片區在跨境電商方面底子好韌性足。借助此次展會，福州片區將探索搭建一個全新的跨境電商核心中台，推動行業的良性發展、升級發展和聯動發展，為後疫情時代中國傳統外貿和跨境電商齊頭並進、互通互促。