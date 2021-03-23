台陸通 邀在大陸台青帶薪實習

福建平潭「台陸通」公共信息服務平台表示，該平台面向18至45歲台灣青年推出了30至90天「2021年台灣青年帶薪實習計劃」。「一些台灣青年在大陸還沒有找到工作的，都可以來這裡先工作一兩個月」。

中新社報導，「台陸通」公共信息服務平台項目負責人劉向東表示，「我們會為他們提供一處歇腳、補充能量的地方，讓他們找個方向再出發，這是我們推出這個計劃的目的」。

「台陸通」公共信息服務平台項目位於福建平潭台創園，是大陸首個跨海峽服務的公共信息服務平台，利用大數據、互聯網技術，為台胞提供涵蓋證照、政務、交通、通信、金融、生活共六大類36項便利服務。

「2021年台灣青年帶薪實習計劃」將於4月初在平潭啟動，提供新媒體運營、測試專員、視覺設計、交互設計、UI設計、文案策劃、新聞採編、軟件開發、市場運營等實習崗位，時長為30天、60天或90天。參與該計劃的台灣青年可免費入住人才公寓，並獲得一定的生活補助及崗位薪貼。

與此同時，「台陸通」與福州市人才發展集團有限公司聯合推出了「2021年台籍學生頂崗實習計劃」，實習時間為1至6個月。福州博思軟件股份有限公司、瑞芯微電子股份有限公司、武夷星茶葉有限公司等多家企業面向在大陸就學的台籍學生提供了Java開發工程師、軟件測試工程師、IP設計、文案策劃、人力資源、新媒體運營等30餘個崗位。

去年底，「台陸通」與福州市人才發展集團有限公司聯手打造的兩岸人才交流服務綠色通道在福州啟動，整合優勢資源打通台灣人才來大陸的就業創業通道。

劉向東表示，「台陸通」將藉助「互聯網+人才服務」新思維、新技術，線上線下相結合服務台灣青年，有效助力台灣人才引進。