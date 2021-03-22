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立訊去年獲利增53.4% 今年Q1估增40%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
蘋果供應鏈大廠立訊精密。新浪網
蘋果供應鏈大廠立訊精密。新浪網

蘋果供應鏈大廠立訊精密22日晚間公告，去年獲利人民幣72.3億元，年增53.4%；預計2021年第1季獲利為人民幣13.2億元至13.7億元，年增35%至40%。

每經網報導，報告稱，公司持續充分發揮自身在垂直整合、智慧製造、成本管控等方面相關優勢，高效推進落實管理層前期制定的發展規劃，有效克服外部環境變化帶來的不利影響。

立訊精密今收人民幣35.3元，下跌1.51%。

立訊精密總經理、董事長均是王來春，女，54歲，清華大學深圳研究生院EMBA。公司主營業務為消費性電子、電腦互聯產品及精密組件、其他連接器和其他收入、汽車互聯產品及精密組件、通訊互聯產品及精密組件。

以立訊精密為首的紅色供應鏈，是蘋果的重要供應商，服務蘋果多品類零部件和系統組裝，是AirPods主力供應商， 2019年市占率提高到70%。AirPods銷量持續走高與5G+新能源帶動的連接器需求增長，助其2020年獲利超過人民幣70億元，增幅超過50%。

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