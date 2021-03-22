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康師傅控股獲利175億 年增21.95%
康師傅控股22日在港股收盤後公布去年財報，受惠於銷額成長、毛利率與上年相比成長以及分銷成本率下降，淨利潤人民幣40.6億元（約新台幣175億元），年增21.95%。
去年營收為人民幣676.18億元，年增9.10%。
根據尼爾森數據顯示，去年泡麵行業整體銷量年增0.1%，銷額年增4.7%。期內康師傅銷量市佔43.7%，銷額市佔46.3%，趨勢持續向上，穩居市場第一位。
公告指出，泡麵營收為人民幣295.10億，年增16.64%，佔集團總收入43.64%。因產品升級以及生產優化，使泡麵毛利率與上年相比上升0.29個百分點至29.30%。
據尼爾森市佔數據顯示，去年大陸飲料行業銷量年減6.2%，銷額年減7.1%。全年飲品事業即飲茶（含奶茶）銷量市佔43.6%，穩居市場首位。
果汁銷量市佔17.3%，居市場第二位。包裝水銷量市佔5.7%。即飲咖啡銷額市佔12.0%，居市場第二位。
根據第三方調研公司監測數據顯示，2020年百事碳酸飲料整體銷量市佔33.4%，上升0.5個百分點，居市場第二位。
因此去年康師傅全年飲品事業整體營收為人民幣372.8億，年增4.72%，佔集團總營收55.13%。
因持續透過優化產品組合、產品升級，加上部分原材料價格下降等因素，使飲品毛利率與上年同期相比上升2.25個百分點至35.94%。
對於今年展望，公告表示預計整體經營環境仍面臨機遇與挑戰，大陸整體經濟的穩步復甦成長，消費者需求的多元化，都給集團提供了進一步服務好消費者的機會。
與此同時，世界疫情的不確定性，國際原物料價格的上漲波動等因素也對集團經營帶來挑戰與風險。
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