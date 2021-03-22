新興經濟體加息潮湧 陸3月LPR如期連11月持平

儘管海外新興市場國家加息潮湧，但大陸央行仍舊淡定「以我為主」，3月LPR貸（貸款市場報價利率）繼續跟隨MLF（中期借貸便利）利率按兵不動，一如市場先前預期。

分析人士22日表示，結合周末大陸央行行長易綱講話，代表央行對當前金融環境與實體經濟整體狀態較為合意，短期仍舊強調政策維持平穩的預期；。

路透報導，大陸央行20日公布的3月LPR報價顯示，1年期利率為3.85%，5年期以上品種利率4.65%，一如預期連續第11個月持穩，並與MLF利率穩健走勢步調一致。

興業證券固定收益分析師羅雨濃指出，LPR未作調整符合預期吧，加上易綱發言表示當前M2（廣義貨幣供應量）增速與GDP基本匹配，代表當前DR007（七天質押式回購利率）和10年國債收益率可能也處於央行的合意區間。

羅雨濃認為，當前的金融環境與實體經濟的狀態是匹配，所以大陸央行按兵不動在情理之中，海外央行加息並不影響大陸央行決策，因為當前貨幣政策主要著眼於境內，更何況人民幣資產的吸引力仍較強。

大陸央行行長易綱周末在高層論壇圓桌會的講話指出，大陸的貨幣政策處於正常區間，在提供流動性和合適的利率水準方面具有空間；「貨幣政策需要在支援經濟增長與防範風險之間平衡。」

上周土耳其、巴西、俄羅斯等新興市場國家央行先後採取加息，幅度200bp、75bp和25bp（基點），此外市場對印度、馬來西亞等國家亦存在較強的加息預期。

路透對30位金融機構人士的調查顯示，幾乎接近全數的受訪人士認為，3月LPR仍不會調整，先前LPR已連續10個月持穩，加上大陸央行先前進行的MLF操作利率也未改變，預計將繼續持穩。

15日大陸央行如期展開人民幣1,000億元MLF操作，完全對沖本月MLF到期量。分析人士認為，後續資金面雖面臨稅期高峰、債券繳款及季末監管考核等多重擾動，不過本月財政投放較集中，且月內普惠金融定向降準動態考核有望落地，從而部分緩解銀行中長期流動性壓力，所以大陸央行公開市場依然克制性操作，仍傳遞出穩健中性的政策基調。

大陸央行2019年8月推出LPR新機制，3年期品種當年內3次下調，累計降幅為16個基點（bp）至4.15%；新增的5年期以上品種2019年8月首次報在4.85%，隨後在當年11月下調1次至4.80%。

2020年，1年和5年期LPR各下調2次，其中1年期累計下調30個bp，5年期累計下調15bp。