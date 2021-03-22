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林毅夫看趨勢／經濟體量將成全球第一
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在參加中國發展高層論壇2021年會時表示，若中國大陸可在接下來的十年中，每年實現5%至6%的經濟增長，一直到2030年，中國大陸的經濟體量將成為全球第一。
他表示，若中國大陸在接下來的15年，可實現5%至6%的經濟增長，到2035年時，中國大陸將實現設立的目標，相比2020年人均GDP翻一倍，那將是人均2萬3,000美元的水準。
澎湃新聞報導，林毅夫此前在北大國發院發表演講時說，到2035年以前，大陸應該還有每年8%的經濟增長潛力。但他同時強調，所有增長潛力不一定要全部發揮。
林毅夫當時時出，大陸要實現高品質增長，必須解決環境問題、碳中和問題、城鄉差距問題、「卡脖子」問題等，這些問題必須應對，但有8%的增長潛力，實現5%到6%增長，應該還是遊刃有餘的。
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