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貨幣政策調控空間大

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

人行行長易綱表示，中國大陸有較大的貨幣政策調控空間，因為貨幣政策始終保持在正常區間，工具手段充足，利率水平適中，大陸需要珍惜和用好正常的貨幣政策空間，保持政策的連續性、穩定性和可持續性。

易綱在參加中國發展高層論壇圓桌會上指出，當前廣義貨幣（M2）年增速在10%左右，與名義GDP增速基本匹配，10年期國債收益率約為3.2%，公開市場7天逆回購利率為2.2%。2020年居民消費價格指數（CPI）年漲2.5%。從上述數字可看出，中國的貨幣政策處於正常區間，在提供流動性和合適的利率水平方面具有空間。

易綱表示，貨幣政策既要關注總量，也要關注結構，加強對重點領域、薄弱環節的定向支持。在保持流動性總體合理充裕基礎上，貨幣政策能在國民經濟重點領域、薄弱環節和社會事業等方面發揮一定程度的定向支持作用。新冠肺炎疫情以來，人行實施多項措施，有效幫助中小企業維護就業穩定。

易綱說，貨幣政策需要在支持經濟增長與防範風險之間平衡。中國大陸的宏觀槓桿率基本保持穩定，在為經濟主體提供正向激勵的同時，抑制金融風險的滋生和積累。

易綱

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