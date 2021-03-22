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「台青第一雲家園」 拓展網絡渠道

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「台青第一雲家園」創始人李正能在福州從事英語培訓教育行業已超過20年，去年新冠肺炎疫情暴發以來，包括他在內的許多在閩台青的線下教育課程受到影響。雖教學計畫被打斷，但李正能認為，這也是一個新的機遇。

中新社報導，疫情下，李正能成立「台青第一雲家園」，致力於幫助在閩台青拓展網絡渠道、轉型發展。目前，該基地已入駐包含李正能在內的16位台青。

劉宗鑫來自台灣新北市，是高爾夫教練。林俞青來自台灣台中，是鋼琴教師。去年6月，加入「台青第一雲家園」。夫婦倆認為，大陸比台灣有更多的發展機會。他們與李正能一同打通線上線下的區隔，加速線上教育發展。

在疫情影響下，劉宗鑫的室內高爾夫教學被迫中斷，他將精力轉投於線上教學，他還開設一門免費的「教人如何自學高爾夫」課程，他希望能普及高爾夫運動，讓更多人愛上這項運動。林俞青表示，「線上可以變成我教學的輔助渠道，而線下，在音樂技巧方面可以更精專一些」。

來自台灣的竹笛教師柯承妘在疫情期間錄製竹笛影片，通過「台青第一雲家園」為網友普及笛子的演奏知識，反響甚佳。柯承妘說，「互聯網+教育」線上教學的方式，是一種很好的趨勢。

「線下教學局限性大，而線上教學，一名教師就可輻射到好幾千甚至幾萬的學生。」李正能說，計畫下周開始幫助在閩台青製作短影音並投放在抖音平台，「幫他們引流客源」；短影音投放計畫之後，還打算幫助他們搭建線上課程。

「未來的教育，一定要加上互聯網的元素。」與過去不同的是，他還計畫將線上的教學課程引進到台灣，投放在Youtube、Facebook等平台。

「台灣在早教方面有很優秀的教師，未來我們平台不局限於現在的課程，還可以引進親子課，例如講授親子關係、夫妻關係的課程等等。」

疫情 親子

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