兩岸專家攜手 知青茶園起死回生

距貴州省銅仁市石阡縣縣城約40公里，有一片連綿起伏的茶山。「這片茶園是兩岸農業專家攜手農業科技賦能的成果。」知青茶園負責人吳海晨說，採用台灣知名專家陳信佑研發的復合微生物肥（功能性碳源肥）和實施生態全營養栽培管理技術後，茶園已煥然一新。

中新社報導，2年前，已有50多年歷史的知青茶園因長期缺乏合理管護，茶園病蟲成災、嚴重缺肥、產量低，屬於典型的老式低產棄管茶園。2020年1月，海峽兩岸農業發展研究院與貴州銅仁市政府簽訂戰略合作協議，著力推動銅仁茶產業轉型升級提質增效，並以海峽兩岸農業科技股份有限公司直接先承包銅仁市石阡縣的知青茶園進行示範管理，助力茶園產值倍翻。

吳海晨表示，2017年成立的兩岸農研院落戶在華南農業大學，近兩年時間裡，先後組織兩岸教授專家、企業家近300人次到貴州進行調研。

目前，在生態全營養栽培管理技術的科學管護下，知青茶園一年四季都有茶可採，在貴州多雲霧天和陰雨天的情況下依然能够採摘茶葉，每畝成品茶產量可達450斤。

吳海晨表示，復合微生物肥是台灣陳信佑團隊歷經20多年，不間斷精心研發而成，能促進茶樹細胞活化、年輕化，具有延長茶葉的持嫩性的功效，可比擬是植物胎盤素，能激活植物細胞再生並改善細胞的氧氣供應，同時還具備土壤改良功效，復合微生物肥已在中國大陸10個省份選擇16種作物進行試驗。

貴州與台灣因同處北緯25°，地形地貌和生物生態具有多重相似性。不少兩岸農業專家認為，貴州作為大陸茶園種植面積最大的省，攜手探索貴州茶葉提質增效之路，對推進兩岸農業合作發展意義重大。近年來，為推進兩岸農業融合發展，兩岸大專院校攜手成立不少專門的研究院，如海峽兩岸鄉村振興研究院等。