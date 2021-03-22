前兩月外資直接投資大增

北京市商務局昨（21）日公布數據顯示，今年前兩個月，北京市新設外資企業224家，年增25.1%；外資直接投資27億美元（約新台幣764億元），年增32.7%。

北京市商務局表示，今年1月至2月，北京科技、商務服務業外資直接投資成倍增長。其中，科學研究和技術服務業外資直接投資11.4億美元，年增3.7倍，占全市的42.3%；租賃和商務服務業外資直接投資6.9億美元，年增8.7倍，占全市25.7%。

今年1月至2月，北京服務業新設企業221家，年增25.6%；外資直接投資25億美元，年增23.9%。

數據還顯示，今年1月至2月，香港投資北京達22.2億美元，年增長37.9%，占全市比重高達82.2%，是北京利用外資主要來源地。此外，韓國、美國和新加坡實際投資分別年增1,071倍、43.4倍和4.9倍。

值得一提的是，北京「兩區」（國家服務業擴大開放綜合示範區和中國（北京）自由貿易試驗區）建設的引領帶動作用逐步凸顯。截至目前，251項「兩區」任務清單實施率過半，形成了30項大陸首創或首批突破性政策及項目。